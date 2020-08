INTERVIU VIDEO Regizorul Cristi Puiu: "In pandemie, cetateanul este scos tap ispasitor"

Malmkrog a avut premiera internationala la Festivalul de Film de la Berlin, unde a primit premiul pentru regie la sectiunea Encounters. A fost prezentat in cinematografele din Franta, iar cronicarii au scris la unison ca filmul Malmkrog este o capodopera, filmat cu genialitate.In interviul acordat Ziare.com, regizorul Cristi Puiu a declarat ca in contextul complicat al pandemiei, oamenii isi "reconfigureaza existenta ca urmare a deciziilor luate de oamenii politici". Regizorul isi pune intrebari legate de politicienii care vorbesc si iau lucrurile asa de simplu in contextul unui eveniment de o asemenea magnitudine cum este pandemia. Cat priveste masurile pe care organizatorii TIFF le iau pentru desfasurarea in conditii speciale ale festivalului, Cristi Puiu considera ca sunt "naturale, nu am nicio problema cu masurile de precautie, vorbim totusi despre cei sapte ani de acasa, stii sa te speli pe maini, ai invatat asta", insa regizorul considera ca a vorbi despre romani ca despre "o natie needucata, este foarte urat.Exista derapaje si abuzuri de ambele parti. Si puterea abuzeaza, si cetateanul derapeaza", dar ceea ce s-a pierdut, afirma regizorul Cristi Puiu, este ca "peste noapte a disparut respectul pentru aproapele tau, dintr-o data, tu cel care porti masca ai devenit corect, iar toate celelalte pacate, greseli pe care le faci, le-ai facut, sau le vei face, iti sunt trecute cu vederea pentru ca tu te-ai conformat".Contextul creat de pandemie l-a determinat pe regizor sa vorbeasca despre faptul ca politicienii folosesc pretextul pandemiei pentru a nu mai vorbi despre "abuzurile polticienilor, iar dintr-o data, de un an-doi, nu se mai vorbeste despre abuzurile PSD -ului, dar noi stim ca nu e asa, ca sunt plini de pacate toti politicienii, ca se petrec multe in aceste partide. Dar, cumva, daca PSD nu mai e la putere, gata, nu mai vorbim despre coruptie . Oare coruptia era doar PSD?".Referindu-se la politicieni, Cristi Puiu crede ca "A disparut si constiitnta. Oamenii astia ar face mai bine sa se preocupe de ziua de maine, de consecintele pandemiei decat de propriul lor confort. Daca eu mizez pe popor, daca vreau sa il protejez, daca pe mine, putere, ma intereseaza sa imi hranesc relatia cu poporul, sa o protejez, atunci trebui sa fac tot ce pot pentru a pastra o natie sanatoasa la corp si la minte, mai ales sa ma preocupe gandindu-ma oare in perspectiva daca poporul va iesi sanatos din aceasta terapie de fricii? Care e sansa sa imi pastrez increderea in guvernanti? Niciuna"."Presa si mass media se sinucid. Oamenii nu spun ce gandesc, pentru ca isi protejeaza prezentul, astfel ca oamenii vor evita sa intre in conflict cu semeni lor, vor purta masca, vor face ce le spune statul, chiar daca nu cred, insa se vor uita sa citeasca printre randuri. In realitate, increderea in presa si mass-media a scazut foarte mult. Vedem o culpabilizare aproape de mecanismul tapului ispasitor in modul in care omul simplu/cetateanul este facut vinovat. Si mai este ciudat faptul ca atunci cand cineva pune un semn intrebare/un dubiu imediat este pus la zid. Si asta in mod bizar avand un discurs public centrat pe democratie. De ce nu sunt intrebati oamenii?", crede Cristi Puiu.Regizorul afirma ca sunt mai multi factori care participa la confuzia globala. "Este imposibil de acoperit dimensiunea acestui eveniment pentru un singur om. De ce nu auzim toate vocile, chiar daca spun prostii? (...) Eu nu pot formula un gand consistent fata de discursul unui medic. Societatile functioneaza in baza increderii, un lant al increderii. Astazi ce avem? Neincredere. Invatamantul s-a dus in jos, increderea a disparut. Politicienii au calcat in strachini in ultimii 30 de ani. Unii chiar si-au manjit mainile cu sange la Revolutie, sunt responsabili, dar nu sunt trasi la raspundere si probabil nici nu vor fi trasi, cum se intampla in istorie, dar cand tu, politician, de la inaltimea tribunei de ales al poporului il iei si il certi pe poporul amarat si deznadajduit, il tragi de urechi si il faci responsabil pentru masurile pe care tu le iei - cum sa numesc asta decat un tupeu al politicianului.Nu e ca si cum pandemia ar fi aterizat peste noi, iar noi ne aflam intr-o armonie deplina. Noi suntem o tara care se descompune, o tara care din 1989 se dezintegreaza si vin astia lupii tineri in timpul Revolutiei, astazi noii ciocoi, si te trag pe tine cetatean la raspundere, dar uita ca ei au ajuns acolo pentru ca au fost alesi.Dar oare cetateanul nu este afectat de tot ce se intampla, cu pandemia? Oare cetateanul e un fel de sinucigas needucat asa cum scuipa toti pe el pe toate retelele de socializare, pe la televizor? Dar daca nu este asa? Daca istoria o sa ii dea cetateanului dreptate? Oricum va fi prea tarziu, si daca masurile vor fi din ce in ce mai draconice, si daca tara asta va fi ingenuncheata si daca vor resuscita politia politica. Mi se spune ca sunt cam pesimist, dar ma uit la discursul pe care il folosesc oamenii politici si este ireal. Cum este posibil sa vorbesti asa cu cetatenii tai?".Filmul Malmkrog in oglinda cu anul 2020: "Poate da, poate nu. Gandul central a fost de a imagina povestea unei stari. Iar daca a fost posibil in film a fost cu ajutorul dialogurilor lui Soloviov, si anume aerul acelei lumi care se afla pe buza prapastiei. Gandul care m-a insotit a fost sa reusesc sa arat simptomul general al caderii/prabusirii/sfarsitului de lume". Cat despre faptul ca filmul Malmkrog se vede in oglinda cu anul 2020, cu pandemia, si textul lui Soloviov, inceputul secolului XX, regizorul Cristi Puiu a afirmat ca "au fost oameni care au vorbit despre aceasta la Berlin si in Franta. Spre exemplu, noi, romanii, nu am crezut pana la capat in salvarea noastra de unii singuri. Au fost niste zvacniri ale constiintei momentele acelea in care increderea in semeni era undeva sus. Din pacate, constanta este insa data de incapacitatea noastra a romanilor de a ne lupta cu raul. Din momentul in care Ceausescu a cazut am fost animat de aceasta credinta, am crezut ca se poate sa ne ridicam pe doua picioare. Apoi a inceput Piata Unviersitatii, apoi 13 -15 iunie 1990, apoi Iliescu si ai lui ne-au dat decisiva, mie si altora, romanilor. Atunci am primit cel mai mare pumn in piept. Cea mai mare dezamagire. Am vrut atunci sa raman in Elvetia. Nu am ramas, m-am intors in tara, eram legat de foarte multe. Nu as fi putut rabda. Am inceput atunci sa imi spun o alta poveste despre Romania, pe frecvente medii. Credeam ca totusi lucrurile vor putea fi schimbate. Ca raul a fost reprezentat de Ceausescu si ai lui. Fals. Raul nu a fost eliminat, iar raul nu era reprezentat de Ceausescu si ai lui. Ceausescu si oamenii lui au fost instrumente in mana raului. Ce este raul? E forte usor sa spui diavolul, dar oare nu pacatuiesti?! Este el singur cel rau? Omul duce trei razboaie - impotriva demoniilor, impotriva firii sale si impotriva obisnuintelor sale. (...) Nu Ceausescu era cel rau, el era un instrument, dovada ca a sfarsit cum sfarsit el. Dovada ca raul s-a perpetuat".Daca am esuat in povestea noastra cu Revolutia? Regizorul Cristi Puiu spune ca "S-ar fi putut numi reusita daca s-ar fi respectat Punctul 8 al Proclamatiei de la Timisoara, aceasta ar fi fost o victorie. Dar erau foarte multi atarnatori prin Romanica. Lupta a fost pierduta. Cat despre 10 August si invocarea, in cadrul interviului, Pietei Universitatii din anii 90, Cristi Puiu a spus ca "Nu am crezut in protestele din Piata Victoriei pentru ca a fost o mare manipulare. Majoritatea era formata din oameni de buna credinta, prieteni ai mei au fost acolo, chiar si fratele meu. Manipulare a fost si in Piata Universitatii si in Piata Victoriei, manipulare prin felul in care mass-media a acoperit evenimentul. Mass-media nu este prietena cetateanului. De vina este structura polimorfa a televiziunii, e ca o ameoba care intra si se insereaza in constiinta, prin stiri, prin ton, prin limba aia care nu e limba romana, nici engleza, prin sentimentul pe care ti-l induce cum ca cu tine incepe istoria, sentimentul de meridian 0, gesticulatia trufasa a oamenilor care fac programele - toate astea m-au indemnat sa punct relatiei mele cu televiziunea, chiar daca sunt acolo si oameni pe care ii respect. Dar ceea ce s-a intamplat cu Revolutia, cum a fost instrumentata, asta s-a intamplat si acum cu pandemia, dar mai abil. La inceput au fost discursuri contradictorii, pozitii distincte, iar acum o singura voce. Asta ar trebui sa il puna pe orice cetatean pe ganduri. Matematic e imposibil sa fie totul unilateral, hai sa vedem cifrele, ca doar nu se moare pe planeta asta doar de covid. Dar mai este stigmatizarea cu covid, stigmatizare ca nu ai purtat masca. Adica bolnavul e vinovat ca a luat boala. E de noaptea mintii. Cum te adresezi asa? De ce sunt oamenii vinovati? Dar oamenii astia politicienii si-au facut treaba in 30 de ani? Oare nu din cauza ca nu si-au facut treaba aveam toate problemele astea? Cum indrazneasc sa vorbeasca asa, sa se adreseze asa cetatenilor? (...) Cine crede ca exista un trigger al trezirii, un declansator, se inseala. Daca nu esti treaz nu te trezesti, daca tu nu iti pastrezi treaza constiinta. Nu exista evenimentul miraculos care te face sa te trezesti. De aia cred ca revolutiile nu exista, sunt organizate de/din cercurile puterii, iar cetateanul e fololsit pentru ca e nevoie de halebardieri".Filmul Malmkrog in presa franceza a avut parte de cronici superlative. Regizorul afirma ca "Pentru spectatorii din Romania va fi foarte greu de dus. Filmul e o experienta dificila, cred ca e un film descoperit la a doua, a treia, vizionare. Se vorbeste mult in film. Cred ca pe plus ar fi faptul ca textul e foarte actual, dar aceasta e meritul lui Soloviov, dar si al actorilor. (...) Misa en scena despre care s-a vorbit foarte mult, dar e un sentiment ca m-am dus pana intr-un punct, am deschis filmul asa putin ca o portita, dar sentimentul frustrant e ca nu m-am dus pana la capat.Sunt aspecte la care ma refer si care tin de "muzica" filmului, nu muzica din film, ci de miscarea aparatului, dar si la nivelul scenariului. Daca voi mai face film ma voi duce tot in zonapentru ca nu exista bucurie mai mare decat sa traiesc momentul de clipa, de prezentul cel mai prezent". Cat despre faptul ca si distanta fata de filmul Moartea Domnului Lazarescu l-a facut sa "vada" filmul altfel, regizorul afirma ca "filmul Moartea Domnului Lazarescu cred ca este prea explicit, prea vorbit, prea "film". Experienta cu adevarat noua, asta trebuie sa fie un film atunci cand il realizezi. Un film despre oameni care si-au pus intrebari. Filmul trebuie sa fie o respiratie. Lucrurile le gasesti asa in felul acesta, ca o respiratie, pe fragmente, in foarte multe opere".In septembrie, regizorul Cristi Puiu va face parte din juriul Festivalul de Film de la Venetia, festival pe care declara ca "il astept cu sentimentul de a urmari un film in sala, sa traiesti impreuna cu oamenii experienta filmului, de asta imi este dor. Dar si pentru ca deschiderea acestui festival sa reprezinte un gest de normalizare, ca un gest care sa arate ce am pierdut".