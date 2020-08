Intr-o comuna din Constanta viitorul primar este deja "arvunit". Nimeni nu-l contesta pe candidatul PSD intrat in lupta electorala

Biroul Electoral de Circumscriptie Gradina a confirmat pentru News.ro ca in cursa pentru Primarie s-a inscris un singur candidat, este vorba de Gabriela Iacobici, actualul primar PSD , si a fost depusa o singura lista pentru Consiliul Local tot din partea social-democratilor.Presedintele organizatiei judetene a PNL Constanta, deputatul Bogdan Hutuca, a declarat pentru News.ro, ca localitatea Gradina este fief PSD, iar localnicilor le este teama sa se pozitioneze altfel din punct de vedere politic decat primarul in functie."Gradina este o localitate fief PSD si lumea refuza sa se inregimenteze intr-un alt partid. Ca sa faci o organizatie sau o lista de candidati trebuie sa strangi semnaturi. Cei cu care am vorbit le-a fost frica sa semneze, nu vor sa fie marcati ca s-au pozitionat altfel decat primarul in functie. La fel a fost si acum patru ani", a afirmat presedintele PNL Constanta.Si presedintele Partidului Miscare Populara Constanta, Claudiu Palaz, spune ca a cautat un candidat la Gradina, dar nu a reusit sa gaseasca pe cineva dispus sa candideze la primarie."La Gradina nu a vrut nimeni sa candideze. Am vrut sa am candidat acolo, dar nu am gasit oameni care sa doreasca acest lucru. La fel cum nu am gasit nici la Ciobanu, la 23 August, la Garliciu. Sunt localitati cu primari in functie de mai mult timp. La Gradina oamenii cu care am luat legatura ne-au spus ca sunt multumiti de primar si ca nu au motiv sa candideze", a afirmat Claudiu Palaz. El a mai spus ca daca o persoana accepta sa candideze nu inseamna ca o va face si nu-si va depune dosarul de candidatura sau poate candida din partea altui partid, cum s-a intamplat cu candidatul PMP din comuna Nicolae Balcescu care in ultima zi s-a inscris la PSD si e candidatul acestei formatiuni la primarie.PMP are candidati in 50 din 70 de localitati din judetul Constanta.Presedintele organizatiei judetene a USR Constanta, Remus Negoi, a afirmat pentru News.ro ca alianta USR-Plus are candidati in 34 de localitati din 70, iar in celelalte 36 nu au fost gasiti oameni care sa corespunda criteriilor si care sa se implice."Avem 34 de candidati la primariile din judetul Constanta, dar acoperim cam 92 la suta din suprafata judetului. Deocamdata nu am gasit oameni care sa corepunda criteriile si care sa se si implice in toate localitatile", a explicat liderul USR Constanta.PSD este singurul partid care are candidati in toate localitatile din judetul Constanta, urmat de PNL cu 69 de candidati. Asadar, comuna Gradina este singura localitate din judet cu un singur candidat la primarie.O situatie similara a fost in comuna Gradina si la alegerile din 2016. Atunci PNL a incercat sa depuna candidaturi pentru Primarie si Consiliul Local, dar reprezentantii Biroului Electoral au descoperit anumite nereguli pe listele de sustinatori.Comuna Gradina este condusa din anul 2008 de catre Gabriela Iacobici din partea PSD.