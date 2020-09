Intrare libera la toate expozitiile Muzeului Municipiului, sambata si duminica, cu ocazia Zilelor Bucurestiului

Potrivit unui comunicat al MMB, anul acesta prezinta o serie de noutati expozitionale. Astfel, Muzeul "Victor Babes" reintra chiar sambata in circuitul muzeal, dupa ce o scurta perioada a fost inchis pentru reamenajare si punerea in valoare a realizarilor savantului roman intr-un spatiu modernizat, prin intermediul unei logistici de expunere muzeala la standard european.Expozitia permanenta gazduita in Corpul Lapidarium de Casa Filipescu-Cesianu - intitulata "In apropierea sfintilor. Frescele Manastirii Vacaresti dupa 40 de ani" - a fost extinsa si redeschisa, de asemenea, zilele trecute. Muzeul Municipiului Bucuresti invita publicul sa descopere noile fragmente de fresca expuse aici.O noutate aduce in lumea artei si expozitia-medalion de la Colectia de arta "Ligia si Pompiliu Macovei", care prezinta legatura speciala dintre doua mari artiste, sub genericul "Cecilia Cutescu Storck si Ligia Macovei, o relatie inedita maestru-discipol".Expozitiile care pot fi vizitate gratuit in aceasta sambata si duminica sunt:Palatul Sutu (Bd. I.C. Bratianu nr. 2):* "Timpul Orasului"* "Natura moarta, natura vie - Capodopere din Colectia Pinacotecii Municipiului Bucuresti"* "Bucurestiul medieval al familiei Mavrocordat"* "Tattarescu - Studii de perspectiva"* "Muzeul Simu si Pinacoteca Bucuresti"Casa Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei nr. 151):* "Muzeul Varstelor - de la copilarie la senectute"* "In apropierea sfintilor. Frescele de la Manastirea Vacaresti dupa 40 de ani"* "Bijuterii Stravechi si Mesaje Relevate"Muzeul Theodor Aman (Str. C.A. Rosetti nr. 8):- Capodopere de secol XIX semnate de Aman, pictura murala cu scene istorice si piese de mobilier sculptat pot fi admirate in prima locuinta-atelier din Bucuresti, construita chiar dupa planurile maestrului. Tehnologia moderna permite intalnirea cu insusi artistul si imortalizarea momentului intr-o fotografie.* "VITAGEN NAMA-AMAN NEGATIV" - Placile de Gravura ale Muzeului Theodor Aman.Muzeul George Severeanu (Str. Henri Coanda nr. 26):* "Pe urmele trecutului. Colectia Maria si dr. George Severeanu" ofera o selectie dintre cele 3.000 de obiecte arheologice si peste 9.000 de monede din colectia doctorului, alaturi de obiecte de mobilier si obiecte personale, care adauga proiectului o extensie memoriala.Muzeul Nicolae Minovici (Str. Dr. Nicolae Minovici nr. 1):* "Vila Dr. Nicolae Minovici - Restitutio" cuprinde obiectele de arta populara din colectia Doctorului Nicolae Minovici, prima colectie de acest gen din spatiul romanesc, in care erau reprezentate toate regiunile tarii.* Obiectul lunii la Muzeul Dr. Nicolae Minovici: "Stergarul"Muzeul Frederic Storck si Cecilia Cutescu Storck (Str. Vasile Alecsandri nr. 16):* "Carol Popp de Szathmari, desenator si acuarelist".Muzeul Victor Babes (Strada Poet Andrei Muresanu 14A):* "Victor Babes (1854-1926). Principii, valori, mosteniri".Colectia de Arta Ligia si Pompiliu Macovei (Str. 11 iunie nr. 36-38):* Tablouri semnate de mari pictori romani, precum Pallady, Maxy si Tuculescu si lucrari ale Ligiei Macovei, alaturi de obiecte de sticlarie si diverse artefacte din toate colturile lumii.* "Cecilia Cutescu Storck si Ligia Macovei, o relatie inedita: maestru-discipol".Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" (Bd. Lascar Catargiu nr. 21):* "Descoperim impreuna Universul".Program Observator: sambata, 14,00-22,00, duminica, 10,00-18,00.