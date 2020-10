VIDEO Strazi inundate in Focsani. Apa trece de jumatate de metru. Un autobuz a ramas blocat

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

In urma ploii torentiale care s-a abatut asupra municipiului Focsani, toate strazile au fost inundate.In zona intersectiilor, apa a masurat zeci de centimetri.Ca urmare a ploii, un autobuz in care era doar soferul a ramas blocat in pasajul Valcele. Doua echipaje cu un camion si o autospeciala de prima interventie din cadrul ISU au intervenit pentru deblocarea vehiculului.De asemenea, in urma ploii torentiale de joi dimineata, au fost inundate subsolul Politiei Judetene Vrancea si al Directiei de Sanatate Publica Vrancea.Pompierii intervin pentru evacuarea apei din subsolul Inspectoratului Scolar.Un echipaj din cadrul Detasamentului de Pompieri Focsani intervine cu o autospeciala si o motopompa si pentru evacuarea apei din subsolul Spitalului Judetean.