Urmarile codului rosu de inundatii in Bihor si Hunedoara: copaci cazuti, drumuri blocate si case si curti inundate

"In contextul avertizarilor de fenomene meteorologice periculoase COD ROSU ce au vizat averse ce pot cumula 45-50 l/mp, frecvente descarcari electrice, vijelie, grindina pentru anumite zone de la nivelul judetelor Arad, Bihor si Hunedoara, se inregistreaza efecte in judetele Bhor si Hunedoara unde au fost inundate 12 case si 2 curti, iar circulatia rutiera a fost afectata pe 2 DN si 1 DJ, din cauza apei de pe carosabil sau a copacilor/stalpilor cazuti pe carosabil", a transmis, miercuri seara, DSU.In judetul Bihor, in Cristioru de Jos, se intervine pentru evacuarea apei din 9 case, in Saliste de Vascau se intervine pentru evacuarea apei din 3 case, iar pe DN 76, in zona localitatii Cristiorul traficul rutier este blocat din cauza aluviunilor acumulate pe carosabil.In judetul Hunedoara, in Luncoiu de Jos s-a intervenit pentru evacuarea apei din 2 curti, pe DN 68A, in zona localitatii Grind s-a intervenit pentru degajarea unui copac prabusit pe carosabil, iar traficul rutier a fost temporar blocat.Pe DJ 706, in zona localitatii Crisan s-a intervenit pentru degajarea unui stalp prabusit pe carosabil, de asemenea, traficul fiind blocat temporar.DSU recizeaza ca in judetele aflate sub incidenta codurilor rosii s-au emis mesaje de avertizare pentru populatie.