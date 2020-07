Inundatii pe strazile din Constanta si Mangalia / Peste 40 de sesizari au ajuns la Regia de Apa

RAJA a transmis, printr-un comunicat de presa, ca precipitatiile inregistrate marti, in judetul Constanta au dus la acumularea unor cantitati insemnate de apa pe unele strazi, depasind in anumite zone debitele de preluare ale sistemului de canalizare."La dispeceratul societatii s-au inregistrat pana la aceasta ora aproximativ 40 de reclamatii, primite cu preponderenta din sudul judetului, respectiv din municipiul Mangalia, cele mai afectate fiind bulevardul Callatis si strazile 1 Decembrie 1918, Marin Ionescu Dobrogeanu, Portului si George Enescu. Sesizari au fost transmise si de catre abonatii din localitatile Costinesti, Tuzla, Eforie Nord, dar si din Navodari, Medgidia si din municipiul Constanta, fiind afectate cu precadere cartierele Coiciu, Palas, Tomis 3 si Zona Centrala", se arata in comunicatul RAJA.Sursa: YouTube Sursa citata a mentionat ca zeci de echipe de interventie , dotate cu wome, vidanje si motopompe de mare putere, actioneaza in zonele afectate de la nivelul intregului judet, pentru rezolvarea tuturor solicitarilor. De asemenea, echipele RAJA au intervenit si pentru degajarea tramei stradale, in special pentru curatarea gratarelor de preluare a apelor pluviale, blocate cu diversele aluviuni si resturi vegetale aduse de apa in urma vijeliilor puternice.Totodata, in municipiul Mangalia, angajatii RAJA actioneaza alaturi de reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta pentru scoaterea apei din subsolurile inundate.Sursa: YouTube Primaria Constanta a anuntat ca, in urma furtunii de marti dupa amiaza, mai multi copaci sau crengi au cazut pe carosabil, alei sau spatii verzi. Astfel, echipele de interventie au mers pe strada Muntii Tatra, pe Soseaua Mangaliei, pe strada Soveja, pe strada Semanatorului, pe strada Chiliei, pe strada Maramures si pe strada Stamate Costache.Judetul Constanta s-a aflat marti dupa amiaza sub avertizare de ploi torentiale si vijelii.Sursa: YouTube