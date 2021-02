Inundatiile din Romania si Ucraina aduc tone de deseuri in Ungaria: sticle de plastic, papuci si chiar televizoare

Pana luni, unitatile de eliminare a deseurilor plutitoare au indepartat 500 de metri cubi de deseuri de pe raurile Tisa si Somes, a declarat Gabriella Siklos, purtatoare de cuvant a Directiei pentru gestionarea apelor din Ungaria. Sticle de plastic ajung in apele Tisei din Ucraina si pe raul Somes care curge din Romania, a spus Gabor Molnar, inginer in cadrul directiei, adaugand ca deseurile sunt numarate de colegii sai situati in amonte, la intrarea in Ungaria.Mai multe fotografii, pe site-ul maszol.ro. "La Tivadar (un sat de pe Tisa), 50-70 de sticle ajung in continuare in fiecare minut, iar cifre similare sunt pe raul Somes", a declarat el.In timp ce o mare parte din resturile care curg in aval sunt materiale organice luate de ape la cresterea nivelului raurilor, Molnar a precizat ca exista si deseuri menajere, inclusiv papuci si chiar televizoare, alaturi de sticle de plastic. Deseurile plutitoare aduse de ape la granita Ungariei la sfarsitul saptamanii trecute au impus desfasurarea echipelor insarcinate cu eliminarea acestora pentru a sasea oara in ultimul an si jumatate, a notat Siklos, adaugand ca aceasta cantitate de resturi a fost similara cu cea din cazurile anterioare.In luna iulie a anului trecut, presedintele Ungariei, Janos Ader, a solicitat Ucrainei si Romaniei sa stopeze poluarea celor doua rauri importante care curg pe teritoriul Ungariei dupa ce inundatiile au provocat "covoare murdare" din sticle de plastic de la vecinii sai, noteaza Reuters. Ader a cerut celor doi sefi de stat sa le solicite autoritatilor din tarile lor sa rezolve problema.