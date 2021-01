Cine a fost Ioan Botezatorul. Traditii si obiceiuri

Viata lui Ioan Botezatorul

Traditii si obiceiuri

Semnificatia numelui Ioan

Sfantul Proroc Ioan s-a nascut in familia preotului Zaharia, la aproximativ 10 kilometri de Ierusalim. Nasterea lui a fost anuntata de Ingerul Gavriil. Tatal lui nu a crezut, astfel ca, drept pedeaspsa, a ramas mut.Mesajul principal pe care il transmitea Ioan era "Pocaiti-va, ca s-a apropiat Imparatia cerurilor!". Cei care renuntau la pacate erau botezati in raul Iordan, simbolizand botezul "cu foc si Duh Sfant".Momentul cel mai important al activitatii sale este intalnirea cu Iisus, la al carui botez in raul Iordan, Sfantul Proroc Ioan Botezatorul asista la prezenta Duhului Sfant sub infatisarea unui porumbel si are revelatia implinirii profetiei sale privind venirea adevaratului Mesia.L-a criticat adesea pe regele Irod Antipa pentru ca s-a casatorit cu Irodiada, fosta sotie a fratelui sau vitreg, Filip. La o petrecere, Salomeea, fiica Irodiadei, a dansat in fata tatalui sau vitreg, iar Irod Antipa i-a promis ca ii va indeplini orice dorinta. La indemnul mamei, fata a cerut capul Sfantului Ioan Botezatorul. Fiind ucis , capul i-a fost adus Salomeei pe tava. Trupul lui Ioan Botezatorul ar fi fost dus de sustinatorii sai in orasul Samaria, potrivit crestinortodox.ro Capul sau a fost ingropat de Irodiada intr-un loc ascuns, in curtea palatului. In timpul imparatului Constantin cel Mare, Sfantul Ioan Botezatorul s-a aratat in fata a doi calugari, carora le-a spus unde ii este ingropat capul, cerandu-le sa il dezgroape.Pe drum, calugarii s-au intalnit cu un olar, caruia i-au dat sacul. Atunci, sfantul Ioan i-a spus olarului sa fuga cu tot cu sac. Olarul a pus capul proorocului intr-o racla si i l-a dat surorii sale, careia i-a spus sa nu il deschida pana cand sfantul nu ii va porunci acest lucru.Racla a ajuns la monarhul Eustatiu si asa au inceput sa se infaptuiasca minuni in pestera lui, aflata in orasul Emesa, din Siria. Monarhul a fost trimis in exil, iar in apropierea pesterii a fost ridicata o manastire.In anul 452, arhimandritul Marcel, staretul acelei manastiri, a descoperit capul lui Ioan Botezatorul, observand un foc mistuind pestera, in timpul cantarii psalmilor. In anul 850, patriarhul Ignatie l-a dus la Constantinopol.Se spune ca in dimineata zilei de Sfantul Ion, oamenii trebuie sa se stropeasca cu agheasma pentru a fi feriti de boli tot timpul anului.Mai mult, se spune ca temperaturile incep sa creasca, Sfantul Ion botezand gerul.In Bucovina se pune un brad impodobit la portile tuturor care poarta numele, iar acestia trebuie sa dea o petrecere. In Transilvania, purtatorii numelui erau dusi la rau, unde erau botezati.Ioan Botezatorul este considerat si protectorul pruncilor. Se spune ca cei care il cinstesc vor avea copii sanatosi.Numele "Ioan" vine din ebraica si inseamna "Dumnezeu este milos".