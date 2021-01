Ioan Stoica, fostul patron al jocului Caritas evacuat din garsoniera pentru ca nu si-a platit utilitatile

Zilele trecute, Ioan Stoica a fost dat afara din locuinta, cu ajutorul Poliei Brasov, in plina iarna, el dormind acum sub cerul liber, pe unde apuca, prin Brasov, potrivit Foaia Transilvana. Ajuns, la 76 de ani, Ioan Stoica s-a retras dupa falimentul Caritas de la Cluj, la Brasov.Jocul piramidal Caritas a fost in voga in perioada 1992-1994. Compania Caritas a fost infiintata de contabilul brasovean Ioan Stoica in aprilie 1992, ca SRL (societate cu raspundere limitata), avand un capital de numai 100.000 de lei vechi (500 de dolari). La doar doua luni de la infiintare, Caritas se muta la Cluj-Napoca.Initial, valoarea depozitelor era una mica (2.000-10.000 de lei), dar mai tarziu valoarea depozitului initial minim a urcat la 20.000 de lei, in timp ce valoarea maxima era de 160.000 de lei. Sute de mii de romani au investit in Caritas peste 4 miliarde de dolari. La prabusirea jocului piramidal, 300.000 de oameni si-au pierdut toti bani.Imediat dupa prabusirea Caritas, Ioan Stoica s-a evaporat si nimeni nu a mai dat de el. S-a zvonit chiar ca a fugit din tara pentru a scapa de furia oamenilor care ramasesera fara economiile de-o viata. Ioan Stoica a fost arestat abia in vara lui 1994, pe 25 august, cand devenise evident ca nimeni nu-si va mai recupera banii.A fost ridicat de la Cluj si dus la Bucuresti cu avionul, fara catuse la maini, laolalta cu ceilalti pasageri ai unei curse de linie. Ioan Stoica a fost condamnat, in 1995, la sapte ani de inchisoare , pedeapsa care i-a fost redusa ulterior, fiind eliberat la 14 iunie 1996.