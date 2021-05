INTERVIU Romanca de geniu care proiecteaza viitorul fara gravitatie. "In urmatorii 5-7 ani incepe productia in spatiu"

Transportul in spatiu s-a ieftinit de la an la an

Cat timp ia sa transformam SF-ul in cotidian

Ziua in care productia se va muta in spatiu

Ce s-ar mai putea produce in spatiu

Intr-o lume care incepe sa semene tot mai mult cu cea descrisa in filme SF, romanca este si consultant pentru o serie de mari companii americane si pastreaza diverse colaborari cu NASA.Ioana Cozmuta a lucrat timp de 16 ani la centrul din Silicon Valley al Agentiei Spatiale Americane NASA , iar acum are propriul business intr-un domeniu care duce automat cu gandul la SF.E drumul parcurs de o tanara absolventa a Facultatii de Fizica a Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj, cu doctorat in Olanda , la Groningen si la celebra California Institute of Technology (Caltech), unde a facut practic tranzitia de la fizica experimentala la chimia computationala.Ulterior, romanca a urmat studii postdoctorale tot la o alta universitatea de top, Stanford, iar in scurt timp a ajuns unul dintre expertii de marca in domeniul inovatiei spatiale si a microgravitatiei. Asta dupa ce si-a facut un nume si in alte domenii inovative, de la nanotehnologie la sisteme de protectie termica.Ioana Cozmuta a lucrat la NASA, ca expert in domeniul inovatiei spatiale si al microgravitatiei. A renuntat din 2018, din dorinta de a deveni antreprenor in acest domeniu, iar acum ofera consultanta unor companii americane.Insa marele ei pariu este G Space, compania sa unde lucreaza la realizarea unor materiale noi prin inlaturarea fortei gravitationale. In prezent, acestea sunt produse in laborator, prin tehnici spatiale care anuleaza gravitatia, dar pe viitor are planuri mari si intentioneaza sa mute productia pe orbita Terrei. De altfel, ea anticipeaza ca in urmatorii 3 si 7 ani o parte a productiei de varf se va muta in spatiu, pe orbita Pamantului. Asta si pentru ca energia obtinuta acolo, de la Soare, este mult mai puternica decat energia solara de pe Terra, iar anumite produse pot fi realizate mult mai usor inlaturand gravitatia.Si pentru ca aceste planuri ambitioase necesita fonduri pe masura, ea a obtinut deja cateva granturi, inclusiv din partea NASA, iar pe viitor, in urmatorii ani, ar putea obtine finantare de la mai multe companii americane interesate sa faca productie in spatiu.Am lucrat la NASA pana in 2018, apoi am plecat tocmai pentru a-mi face propria companie, pentru a vedea cum e sa fii antreprenor. In principiu, acum ma axez pe compania mea, G Space, dar mai fac si consultanta printr-o alta companie pe care o detin, Gravity Free LLC. Deci ofer consultanta pentru alte companii si am diverse colaborari, unele chiar cu NASA. Atat G Space cat si Gravity Free LLC sunt companii de new space, in domeniul spatial. In acest moment beneficiem si de granturi, inclusiv din partea NASA.Acum, ca sa explic ce inseamna new space in acest context, va trebui sa fac o mica paranteza. In ultimii 10 ani o adevarata schimbare a avut loc, ma refer la transferul acesta de putere si dominare dinspre guvern, pentru ca de obicei explorarea spatiala a fost finantata de guverne, spre companiile private.Guvernele au fost cele care au creat statii spatiale, au creat primele rachete, au folosit aceste rachete sa ajunga in spatiu. Finantarea a fost facuta de guvern pentru guvern, deci cam asta a fost modelul intr-o prima parte. Anul 2010 a venit cu o schimbare importanta, primul zbor al Space X, prima companie comerciala care a reusit cu succes sa-si creeze propria racheta si sa ajunga la Statia Spatiala Internationala. A fost primul zbor spatial comercial executat de o companie privata.Primul zbor Space X a insemnat foarte mult, a insemnat o schimbare, de la guvernul care lucreaza pentru guvern, acum s-a ajuns ca guvernul sa devina un client printre multi altii. A deschis cursa pentru companii spatiale si a facut ca in domeniul de explorare spatiala sa existe si un ecosistem privat foarte sanatos. Asta am vazut ca s-a schimbat in 2010, modelul de interactiune intre guvern si companiile private, acel parteneriat public privat.Space X a deschis calea pentru foarte, foarte multe alte companii private. In acest moment exista peste 200 de companii care lanseaza minisateliti in spatiu. Pe langa faptul ca Space X a crescut frecventa zborurilor spatiale, aici ma refer inclusiv la cele cargo, pretul pe kilogram in orbita Pamantului a scazut fata de cel initial. S-a ajuns de la 30.000 de dolari pentru fiecare kilogram transportat in spatiu, pe orbitele joase ale Pamantului, pana la intre 3.000 si 5.000 de dolari pe kilogram.Si continua sa scada, mai ales acum ca Elon Musk dezvolta o noua racheta spatiala, Falcon Heavy. Cu racheta asta s-ar putea ajunge la 100 de dolari pe kilogram. Asta e misiunea centrala a miscarii acesteia new space, o miscare de democratizare a spatiului. Asta inseamna cresterea frecventei de acces in spatiu si scaderea costurilor. Sunt foarte multe tari acum care nici nu puteau sa viseze la acces in spatiu, din cauza costurilor si a unor diferende politice.Acum, daca s-a ajuns ca aceste companii private sa efectueze zboruri in spatiu, guvernele tarilor respective discuta direct cu conducerile firmelor respective si nu mai sunt conditionate de relatiile cu statele respective. Putem vorbi de un nou spatiu, de democratizarea spatiului!Asta e si intrebarea pe care noi ne-o punem, cel putin in domeniul spatial, ce sanse, ce posibilitati avem in a transforma un concept SF in realitate? Va propun sa vorbim despre statii spatiale.Ideea asta de statie spatiala a fost mentionata prima data intr-o bucata de Science Fiction aparuta in 1869 in The Atlantic, in SUA. Autorul a fost Edward Everett Hale, iar povestea se numea "The Brick Moon". Inca nu era termenul de statie spatiala, era mai mult un fel de post de observare in spatiul cosmic. Foarte interesant, in 1923 termenul de statie spatiala a fost creat de romanul Hermann Oberth. Primul design al unei statii spatiale a fost facut 5 ani mai tarziu de austriacul Herman Noordung.In 1998, rusii au lansat un modul, Zarya, racheta Proton. Statia Spatiala Internationala a fost completata in constructia ei in 2011, iar din 2000, deci de 20 de ani, avem oameni care au locuit in spatiu. Deci, la intrebarea cat timp ia sa transformam o chestie de SF in realitate e de aproximativ 150 de ani.Merci, corecta observatie. In momentul de fata, cresterea este exponentiala. Toate lucrurile astea care unora le par inca SF, sa ajungi pe un asteroid, devin realitate. Iar peste cel mult 30 de ani ma astept sa reusim sa fabricam o serie de produse in spatiul cosmic. Ciclul acesta de inovatie a fost accelerat fantastic de cresterile exponentiale.In prezent, G Space face design de materiale noi prin inlaturarea fortei gravitationale. Daca inlaturi forta gravitationala poti sa creezi materiale cu performanta crescuta. Mai mult, poti sa stabilizezi, sa creezi materiale noi care nici macar nu pot fi realizate pe Terra. Noi incercam sa le facem designul in asa fel incat aceste materiale sa fie utile pentru era spatiala.Practic, facem materiale pentru senzori, transmisii de date optice, lasere si asa mai departe. La momentul de fata lucram pe o clasa de materiale folosind o tehnologie noua - "heavy metal floral clases". Sticle optice care au la baza metale grele, elemente cum ar fi zirconiu, lathanium si altele. Cu aceasta clasa de materiale poti sa produci fie fibra optica, fie sticla optica. Acestea au legatura cu transmisia de date, cu spectroscopia moleculara, lasere si asa mai departe.La momentul de fata tot ce facem e terestru. Munca noastra ne ajuta sa identificam care sunt materialele cu cele mai bune proprietati si care sunt si cele mai atractive pentru spatiu. In momentul in care identificam o cerere importanta, le vom fabrica in spatiu, in orbita Pamantului. Valoarea pe care o aducem noi e ca avem o metoda experimentala combinata cu algoritmi cu modele fizice si chimice si algoritmi de "machine learning" si inteligenta artificala. Prin aceasta combinatie identificam exact care sunt materialele si care sunt conditiile in care aceste materiale vor fi fabricate pe orbita Pamantului.Da, asa e. Nu vreau sa fac reclama la concurenta, dar chiar exista o companie care se numeste Made in Space. Trebuie sa recunosc ca si-au ales un nume foarte inspirat.Noi avem in momentul de fata produse pe piata, avem un parteneriat cu compania care de fapt a inventat materialele astea. Noi le vindem in momentul de fata fibra optica si sticla optica, dar toata e facuta deocamdata aici, terestru. Seria asta pe care vrem sa o fabricam in spatiu se numeste G Space Perfecta.La momentul de fata as zice ca undeva intre 5 si 7 ani. Acest proces ar putea fi accelerat, am putea ajunge chiar la 3 ani.E vorba de foarte multe lucruri care pot fi produse in spatiu, iar aici as aminti ca exista inclusiv companii care folosesc mediul microgravitational pentru crea tesuturi si organe umane. Am avut un astfel de proiect la care am lucrat cand eram la NASA, in colaborare cu o alta companie privata. Una din provocari in domeniul crearii de tesuturi umane pe plan terestru este sa-l faci cat mai aproape de felul in care e creat de natura.Ori poti sa faci un organ care are dimensiuni in jur de un centimetru in diametru, dar tesutul are fiabilitate mai mult de 30 de zile, sau poti face un tesut sau un organ mai mare, dar a carui fiabilitate este foarte scurta. Ori, ceea ce se vrea sa se faca e ceva de dimensiuni mari cu fiabilitate lunga. Uite, vezi, atunci cand un bebelus se formeaza in burta mamicii ai un mediu de suspensie. Si nu e numai un mediu de suspensie, dar mai e si felul in care tesuturile noi care se formeaza, nutrientii care ajung la tesuturile acestea sunt distribuiti intr-un mod foarte uniform. Si aceasta e o chestie care e altfel foarte greu de creat intr-un mediu gravitational. Dar in momentul in care inlaturi forta gravitationala poti sa faci treaba asta, sa fii sigur ca nutrientii de care celulele respective au nevoie pot ajunge in acelasi timp peste tot.Revenind la ceea ce face compania mea, pentru fibra optica, atunci cand e fabricata terestru, ai nevoie de fabrici destul de mari, si ca suprafata, si ca buget de operare, iar necesitatile energetice sunt foarte mari. Pe de alta parte, ca sa fabrici un volum echivalent in spatiu, ai putea sa utilezi o capsula, cum e capsula Dragon de la Space X. Altfel spus, poti sa miniaturizezi tot procesul de fabricatie.Procesul de fabricatie al fibrei optice, asa cum se face la momentul de fata pe Pamant, foloseste forta gravitationala in foarte multi pasi. Faptul ca acum ai o metoda de a face fibra asta optica in spatiu fara a avea nevoie de gravitatie te ajuta sa miniaturizezi tot procesul. Plus ca, in spatiu ai acces direct la energie solara, care e mult mai puternica in spatiu decat e pe Pamant.Asadar, nu numai ca reduci dimensiunile fabricii, dar necesitatile energetice sunt mai mici si folosirea acestei energii este mult mai eficienta. Si mai e un avantaj, lipsa oricarui impact negativ asupra mediului pe Terra, intr-o perioada in care se stie cat de poluat e totul. Apoi, pe locul fabricilor mutate in spatiu putem planta paduri si spatii verzi. Toate astea nu o sa se intample de maine, la scara larga, dar in urmatorii 30 de ani este unul dintre viitorurile posibile.Asta e o intrebare buna, dar cred ca cel mai bine ar raspunde la ea Elon Musk. E o chestie foarte dificila, dar nu e si imposibila. NASA, in acest moment, dar si alte tari, sunt deocamdata axate sa mearga pe Luna, apoi pe Marte. In trecut au fost investiti foarte, foarte multi bani cu misiunile Apolo. Toate aceste investitii au fost facute in ideea ca investim o multime de bani ca sa ajungem pe Luna.S-a gandit atunci ca un sprint, in locul unui efort de construire si expansiune treptata. In loc sa pui toti banii sa se faca o racheta care sa te duca pe Luna, chestia logica ar fi fost sa directioneze aceste sume pentru a face infrastructura in orbita Pamantului, in spatiul dintre Pamant si Luna. Deci, trebuie sa cream niste puncte de reper, cum ar fi echivalentul benzinariilor. Sa alegi o retea, niste puncte intr-o retea in spatiul acesta dintre Pamant si Luna, iar in punctele respective sa faci infrastructura. Si cand s-a creat prima linie de tren de pe coasta de Est spre cea de Vest a Americii, prima data au pus sinele de calea ferata, nu?Deci trebuie construita aceasta infrastructura in asa fel incat mersul pe Luna si inapoi sa nu fie o chestie pe care o faci o data la mult timp. Am fi fost mult mai departe, mult mai avansati cu aceasta infrastructura daca banii ar fi fost ganditi si folositi in directia asta.Acesta e unul dintre programele pe care am lucrat cat timp am fost anagajata NASA, cum se poate construi o retea de infrastructura. Dar problemele principale sunt mai mult probleme de colaborare intre tari. Nu mi se pare in regula sa fie o competitie intre tari, aceste structuri ar trebui sa fie exact cum e Statia Spatiala Internationala, adica sa aiba mai multe state acces la aceasta retea. Din acest punct de vedere, compania privata care va realiza asta o va face doar prin parteneriate publice private.Daca ne gandim la un viitor posibil, 20-30 de ani pentru o prima colonie mi se pare un termen rezonabil. Dar, pe de alta parte, exista multe viitoruri posibile si totul depinde de climatul politic global. Parerea mea si parerea multora de fapt e ca pornind de la gravele probleme de climat de pe Terra, combinata cu explorarea spatiului, ar fi o sinergie extraordinara.La fel cum cu sute de ani in urma Columb a descoperit America, putem sa ne gandim in acelasi fel la expansiunea umanitatii in afara suprafetei terestre, in spatiul dintre Pamant si Luna, pe Luna si Marte. Si nu putem sti, poate ca mai incolo, pentru unii sa se mute si sa traiasca pe Marte ar putea fi o solutie. Intotdeauna e mai bine sa ai mai multi asi in maneca si sa iei in calcul mai multe viitoruri posibile.