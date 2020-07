Iohannis a promulgat Legea care acorda noi drepturi oamenilor persecutati politic, celor deportati sau luati prizonieri

"Persoanele care s-au aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. c) si d) au dreptul la o indemnizatie lunara de 350 lei pentru fiecare an de internare abuziva in spitalele de psihiatrie sau de domiciliu obligatoriu, indiferent daca sunt sau nu sunt pensionate", arata actul normativ initiat de mai multi deputati si senatori UDMR si promulgat, joi, de seful statului.Articolul 1 alin. (1) al Legii in vigoare, la care face referire actul normativ promulgat, prevede: "Constituie vechime in munca si se ia in considerare la stabilirea pensiei si a celorlalte drepturi ce se acorda, in functie de vechimea in munca, timpul cat o persoana, dupa data de 6 martie 1945, pe motive politice: c) a fost internata in spitale de psihiatrie; d) a avut stabilit domiciliu obligatoriu".Proiectul legislativ a fost adoptat, pe 17 iunie, de catre Camera Deputatilor, in calitate de for decizional si trimis in aceeasi zi spre promulgare.