Iohannis a promulgat legea care introduce masuri incluse in planul de gestionare a disconfortului olfactiv

Legea introduce termenul de disconfort olfactiv care este "efectul generat de o activitate care poate avea impact asupra starii de sanatate a populatiei si a mediului, care se percepe subiectiv pe diferite scale de mirosuri sau se cuantifica obiectiv conform standardelor nationale, europene si internationale in vigoare", potrivit actului normativ promulgat vineri de seful statului.De asemenea, planul de gestionare a disconfortului olfactiv prevede "masuri cuprinzand etapele care trebuie parcurse in intervale de timp precizate, in scopul identificarii, prevenirii si reducerii disconfortului olfactiv care se realizeaza atat in cazul unor instalatii/activitati noi sau a 2 instalatiilor/activitatilor existente cat si in cazul unor modificari substantiale ale instalatiilor/activitatilor existente"."Autoritatea publica centrala pentru sanatate, prin structurile subordonate, impune, in cadrul procedurilor de reglementare pentru proiectele sau activitatile care pot crea disconfort olfactiv in zonele rezidentiale, conditiile de functionare pentru respectarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei", potrivit sursei citate.Totodata, "autoritatile competente pentru protectia mediului responsabile cu emiterea actelor de reglementare din domeniul protectiei mediului includ conditiile impuse de autoritatil in respectivele acte de reglementare".Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, prin autoritatile publice din subordinea sa poate "dispune, in scris sau in actul de control, incetarea temporara sau definitiva a activitatilor generatoare de poluare, disconfort olfactiv, in vederea aplicarii unor masuri de urgenta sau pentru nerespectarea programului pentru conformare si/sau a planului de gestionare a disconfortului olfactiv, dupa caz".Legea promulgata mai prevede ca "in situatia in care prevenirea emisiilor de substante cu puternic impact olfactiv nu este posibila din punct de vedere tehnic si economic, operatorul economic/titularul activitatii ia toate masurile necesare pentru reducerea emisiilor de miros astfel incat disconfortul olfactiv sa nu afecteze sanatatea populatiei si mediul inconjurator".La elaborarea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului se respecta prevederile ordonantei de urgenta, reglementarile speciale si sunt prevazute, obligatoriu, "masuri de prevenire si reducere a disconfortului olfactiv, masurile prevazute in Planurile de gestionare a disconfortului olfactiv, precum si masuri de mentinere si ameliorare a fondului peisagistic natural si antropic al fiecarei zone si localitati".Proiectul de lege a fost adoptat, decizional, de Camera Deputatilor, pe 17 iunie si trimis, pe 22 iunie, la promulgare.