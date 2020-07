Iohannis a promulgat legea prin care anumite categorii de persoane vor primi 30 de masti gratuite lunar

Legea are ca obiect achizitionarea de masti de catre Ministerul Sanatatii, prin Unifarm SA, pentru protectia impotriva COVID-19 si distribuirea acestora.Potrivit actului normativ, se acorda gratuit un set de 30 de masti de protectie, lunar, pentru:* persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;* persoanele din familiile beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;* pensionarii sistemului public de pensii ale caror drepturi sunt de pana la 1.000 lei inclusiv, reprezentand nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009;* persoanele incadrate in grad de handicap care realizeaza venituri exclusiv din prestatiile sociale prevazute de art. 42 si 58 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.In vederea asigurarii protectiei cetatenilor de pe teritoriul Romaniei in actualul context epidemiologic determinat de raspandirea noului coronavirus , Ministerul Sanatatii achizitioneaza, prin Compania Nationala Unifarm SA, mastile de protectie, conform standardelor europene in vigoare, preponderent de la producatori interni. Fondurile necesare achizitionarii si distributiei mastilor de protectie catre populatie se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, prevede legea.Potrivit actului normativ, autoritatile publice locale au obligatia sa intocmeasca liste nominale cu persoanele beneficiare si sa le transmita Directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti in termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in vederea stabilirii necesarului de repartizat. Distribuirea mastilor de protectie se realizeaza de catre Ministerul Sanatatii, prin Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, catre autoritatile publice locale. Autoritatile publice locale asigura distribuirea mastilor de protectie, in mod gratuit, catre fiecare beneficiar."Prevederile prezentei legi se aplica pana la incheierea pandemiei de coronavirus COVID-19, declarata oficial de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii", mai prevede actul normativ.