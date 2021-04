Mesajul presedintelui Iohannis pentru magistrati: "Va incurajez sa fiti permanent implicati in bunul mers al sistemului judiciar in ansamblul sau"

"Felicit tinerii absolventi care, prin rabdare, munca asidua, sute de ore de studiu temeinic si perseverenta, si-au pus carierele in slujba justitiei.Reprezentati o generatie de judecatori si procurori care si-a definitivat formarea initiala in vremuri dificile, uneori marcate de incertitudini, cu un impact semnificativ atat asupra sistemului judiciar, cat si a justitiabililor.Cu atat mai mult, in acest context atipic pe care il traversam cu totii, este admirabila perseverenta dumneavoastra de a va dedica acestor nobile profesii. Valorile care stau la baza activitatii dumneavoastra, pregatirea, cunostintele, energia si dorinta de a fi in slujba dreptatii va vor fi calauze in drumul pe care il incepeti", a afirmat presedintele Iohannis.El a mai spus ca parcursul profesional al noilor magistrati va fi presarat cu diverse provocari si chiar dileme de natura etica, insa are increderea ca principiul de baza al acestora va fi ca justitie este un serviciu in slujba cetatenilor."In mod inevitabil, parcursul dumneavoastra profesional va fi presarat cu provocari diverse, care pot sa vizeze nu numai incoerenta cadrului normativ ori aspecte de ordin institutional - organizatoric, dar si elemente care tin de valorificarea noilor tehnologii sau chiar dileme de natura etica. Am incredere ca, indiferent de situatiile dificile cu care va veti confrunta, principiul fundamental care va sta la baza deciziilor dumneavoastra va fi acela ca justitia este un serviciu aflat in slujba cetatenilor.Este un principiu destinat protejarii drepturilor si libertatilor fundamentale si restabilirii ordinii si dreptatii in societate. Prin urmare, fiecare hotarare pronuntata nu se refera doar la aplicarea unor articole din lege, ci are un impact direct asupra vietilor celor care va stau in fata. Independenta si impartialitatea sunt notiuni care pot fi rapid golite de continut daca legea nu este aplicata in mod egal tuturor, indiferent de pozitie, functie, avere sau statut social.Construirea unui sentiment de dreptate in societate si consolidarea increderii cetatenilor in justitie trebuie sa reprezinte nu numai un obiectiv al sistemului judiciar, ci si al fiecarui actor care face parte din acest sistem. De aceea, responsabilitatea dumneavoastra este una deosebita", a completat presedintele."Explicarea clara si argumentata a deciziilor luate, respectarea principiilor pe care se cladeste un sistem judiciar intr-un stat democratic, precum accesul la justitie, egalitatea in fata legii si solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil implica nu doar o responsabilitate de ordin legal, ci si una de ordin moral.Ca promotori activi ai unor valori care creeaza o cultura democratica, va aflati in prima linie a apararii unor principii fundamentale. Fara justitie nu exista un stat de drept si fara stat de drept cetatenii sunt supusi abuzurilor puterii", a adaugat Klaus Iohannis.Acesta a adaugat ca "ultimii ani au reprezentat un test de maturitate, atat pentru societatea romaneasca, cat si pentru clasa politica, in procesul de consolidare a unui sistem de justitie independent si in intensificarea luptei impotriva unor fenomene infractionale"."Acest efort nu se incheie cu repararea legilor justitiei sau cu indepartarea unor anomalii din sistemul judiciar. O cultura a corectitudinii, a respectului fata de lege si a echitatii se construieste in timp, din fiecare interactiune cu justitiabilii, atat prin respectul aratat acestora, cat si prin profesionalismul si moralitatea magistratilor.Ca judecatori sau procurori, incepand de astazi, sunteti parte din acest demers de constructie a increderii in sistemul judiciar, a increderii in lege si in institutiile statului. Va incurajez sa fiti permanent implicati in bunul mers al sistemului judiciar in ansamblul sau, nu doar in activitatea dumneavoastra de la instanta sau parchet.Raman un sustinator ferm al independentei justitiei si al intaririi statului de drept, aspecte care au reprezentat constante in activitatea mea de Presedinte al Romaniei. Imi doresc ca idealurile care v-au impulsionat sa imbratisati aceste profesii sa ramana vii pe tot parcursul carierei dumneavoastra, in slujba binelui comun si a dreptatii, iar integritatea si profesionalismul dumneavoastra sa reprezinte modele pentru societate", a conchis seful statului.