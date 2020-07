Iohannis: Fondurile europene trebuie sa devina un pilon esential al dezvoltarii tarii noastre

"Orice plan de investitii ambitios necesita finantare pe masura. Din acest motiv, fondurile europene trebuie sa devina pilon esential al dezvoltarii noastre. Romania nu mai are voie sa rateze nicio oportunitate de finantare si de dezvoltare, si nici sa urmareasca mize mici, de moment, legate eventual de interese electorale. Este important sa valorificam cat mai bine mecanismele europene de finantare, cum sunt, de exemplu, initiativa SURE si Planul european de redresare economica. De exemplu, SURE este un instrument deosebit de util, deoarece sprijina atat angajatii, cat si companiile, prin posibilitatea pastrarii locurilor de munca. Avem datoria ca, in urmatorul exercitiu financiar european, sa fructificam pe deplin oportunitatile de dezvoltare oferite de fondurile europene", a afirmat Iohannis la evenimentul de prezentare a Planului National de Investitii si Relansare Economica, care are loc la Clubul Diplomatic.El a subliniat ca prin intermediul fondurilor europene vor putea fi sustinute intreprinderile mici si mijlocii, cercetarea si inovarea, investitiile in retelele de transport transeuropene, "cu scopul de a stimula cresterea economica si de a crea locuri de munca productive si cat mai bine platite, pentru romanii din tara, dar si pentru cei care se intorc acasa din strainatate".Seful statului le-a transmis membrilor Guvernului ca au datoria de a accelera implementarea masurilor si a programelor de investitii din Planul de relansare."Aveti oportunitatea, dar mai ales datoria de a accelera implementarea masurilor si a programelor de investitii din acest Plan de relansare, cu rezultate concrete si efecte directe asupra prosperitatii cetatenilor nostri. Eu am toata increderea ca, impreuna cu romanii, vom depasi dificultatile actuale si vom pune bazele Romaniei normale, care sa ne ofere tuturor un viitor mai bun in tara noastra", a mai spus Iohannis.