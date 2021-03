Klaus Iohannis, mesaj special de Pesah. "Sarbatoare a renasterii, reinnoieste calatoria initiatica a evreilor in intampinarea libertatii"

Presedintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj cu ocazia Sarbatorii de Pesah, acesta fiind de Sergiu Nistor, consilier prezidential - Departamentul Cultura, Culte si Minoritati Nationale, in cadrul ceremoniei desfasurate la Templul Coral din Bucuresti, arata Administratia Prezidentiala."Cu prilejul sarbatorii de Pesah, am deosebita placere sa adresez conducerii si tuturor membrilor Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania felicitari, insotite de calde urari de pace, sanatate si buna convietuire. Sarbatoare a renasterii si a comuniunii, Pesah reinnoieste, in fiecare an, calatoria initiatica a evreilor in intampinarea libertatii si a taramului fagaduintei. Parabola traversarii pascale ramane o lectie despre puterea credintei, care se transmite din generatie in generatie", a afirmat Iohannis.CITESTE SI: Presedintele Iohannis il acuza pe ministrul Sanatatii ca nu s-a preocupat sa sporeasca numarul paturilor la ATI Seful statului si-a exprimat aprecierea pentru responsabilitatea cu care comunitatile evreiesti din Romania au raspuns apelului autoritatilor de a respecta masurile sanitare impuse, in aceasta perioada dificila, marcata de pandemia de COVID-19."Desi distantarea sociala ne obliga sa ne adaptam modul in care marcam marile noastre sarbatori, am convingerea ca traditia de Pesah va continua sa inspire curaj, rabdare, solidaritate si comuniune spirituala cu cei dragi. Hag Pesah Sameah!", a adaugat Iohannis.