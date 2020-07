Iohannis promulga legile conform carora Mihai Viteazul, Horea, Closca si Crisan sunt declarati martiri si eroi ai natiunii romane

"Se declara martir si erou al natiunii romane Mihai Viteazul, domn al Tarii Romanesti si al Moldovei si Principe al Transilvaniei, pentru rolul marcant pe care l-a avut in savarsirea Primei Uniri a poporului roman si pentru curajul si sacrificiul sau marcant in istoria Romaniei", se arata in legea pentru declararea lui Mihai Viteazul martir si erou al natiunii romane.Ceremoniile anuale vor avea loc in data de 27 mai si pot fi marcate de autoritatile centrale si locale, precum si de institutiile publice de cultura din tara si din strainatate, prin organizarea unor programe si manifestari cu caracter cultural-stiintific."Autoritatile administratiei publice centrale si locale pot sprijini material sau logistic organizarea si desfasurarea programelor si manifestarilor, in limita fondurilor disponibile. Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune, in calitate de servicii publice, pot include in programele lor emisiuni culturale ori aspecte de la manifestarile dedicate acestei sarbatori", prevede actul normativ.De asemenea, seful statului a promulgat legea prin care Horea, Closca si Crisan sunt declarati martiri si eroi ai natiunii romane."Se declara martiri si eroi ai natiunii romane Vasile Nicula, Ion Oarga si Gheorghe Crisan, cunoscuti popular sub numele Horea, Closca si Crisan, pentru rolul, curajul, eroismul si sacrificiul lor din timpul rascoalei taranesti din anul 1784", se precizeaza in lege.Ceremoniile anuale vor avea loc in data de 2 noiembrie si pot fi marcate de autoritatile centrale si locale, precum si de institutiile publice de cultura din tara si din strainatate prin organizarea unor programe si manifestari cu caracter cultural-stiintific.Autoritatile administratiei publice centrale si locale pot sprijini material sau logistic organizarea si desfasurarea programelor si manifestarilor, in limita fondurilor disponibile. Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune, in calitate de servicii publice, pot include in programele lor emisiuni culturale ori aspecte de la manifestarile dedicate acestei sarbatori.Pentru a sublinia continuitatea sacrificiilor poporului roman din Muntii Apuseni si in traditia eroilor martiri Horea, Closca si Crisan, la data de 8 noiembrie, se va comemora Ziua Martirilor Romani de la Belis, mai prevede textul actului normativ.