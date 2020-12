Ion Bogdan Lefter: "In principiu, ar trebui sa avem un traseu lin catre investirea Guvernului"

"In principiu, ar trebui sa avem un traseu lin catre investirea Guvernului. Presedintele Iohannis a declarat deja public ca il va desemna pe candidatul la postul de prim-ministru pe care il sprijina intreaga coalitie si acum il avem pe domnul Citu in aceasta situatie iar cele trei partide membre ale coalitiei, plus deputatii minoritatilor nationale, altele decat cea maghiara, asigura majoritatea de investire necesara", a declarat Lefter, pentru AGERPRES.In privinta negocierilor pentru formarea noului Executiv, analistul politic spune ca partidele care formeaza viitoarea coalitie majoritara in Parlament au ajuns rapid la o intelegere. "Au avut doar cateva intalniri. Au avut loc si polemici publice, pe baza informatiilor aflate despre mersul negocierilor, in conditiile unei destul de mari presiuni post-electorale si as adauga si pandemice de formare rapida a unui guvern", arata el.In opinia sa, propunerea actuala de premier este "o solutie buna si pentru rezolvarea negocierilor (...) care cel putin in aparenta da satisfactie celor doua partide principale ale majoritatii parlamentare, PNL si USR PLUS, in sensul ca PNL obtine sefia Camerei Deputatilor, pe care USR PLUS o dorea pentru co-presedintele sau Dan Barna , iar USR PLUS obtine satisfactie, caci se opunea reinvestirii lui Ludovic Orban ca prim-ministru"."Ramane de vazut si de interpretat in continuare de fapt cine a iesit mai in castig, desi in negocierile serioase se stie ca trebuie sa castige toti partenerii. O negociere in care cineva castiga si cineva pierde nu e o negociere adevarata", afirma Ion Bogdan Lefter.Rezultatul negocierilor in noua coalitie, subliniaza analistul politic, arata ca PNL pastreaza controlul asupra Guvernului si asupra Camerei Deputatilor.In ceea ce priveste viitorul noului Executiv, "pe de o parte avem de a face cu o coalitie cu o solida baza de coeziune privitoare la prioritatile guvernarii, nevoia de reforme si de dezvoltare a tarii, dar si cu potential de conflict , pentru ca, stim bine, USR PLUS s-a manifestat pana acum cu destula ostilitate fata de PNL, desi impreuna cu liberalii au contestat mereu felul in care a gestionat tara Partidul Social Democrat dupa 2017", considera Ion Bogdan Lefter.In opinia sa, valorile democratice, europene, occidentale pe care ambele partide le impartasesc "ar putea asigura mai degraba coeziunea decat sa conduca la conflicte"."Vin ani nu numai linistiti din punct de vedere electoral, dar vor fi si ani de dezvoltare pentru ca, desi in acest moment suntem intr-o situatie grea, criza pandemica si criza economica derivata, momentul va fi depasit si cu finantarea masiva dinspre Uniunea Europeana pentru toate statele membre si Romania va avea la dispozitie bugete considerabile, enorme fata de ce avem doar din resursele interne , pentru o evolutie rapida, pentru dezvoltare si acest lucru trebuie in primul rand gestionat. (...) Nu va fi usor, va fi mult de munca si poate ca nu va mai fi destul timp pentru certuri interne", apreciaza Ion Bogdan Lefter.Presedintele PNL, Ludovic Orban , a anuntat vineri ca PNL, USR PLUS si UDMR au convenit asupra structurii Guvernului si a functiilor de conducere din Parlament.Florin Citu este propunerea de premier din partea coalitiei iar viitorul Guvern va avea doi vicepremieri si 18 ministere, din care 9 vor fi conduse de reprezentanti ai PNL, 6 de reprezentanti ai USR PLUS si 3 de reprezentanti ai UDMR. In ceea ce priveste cele doua pozitii de presedinte de la Parlament, presedintele Senatului va apartine unui candidat din partea USR PLUS, presedintele Camerei Deputatilor unui candidat din partea PNL.CITESTE SI