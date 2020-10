Ion Caramitru (TNB): Decizia de inchidere a teatrelor - o masura care trebuie luata ca atare. "Ne pica foarte prost"

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"Ce pot sa spun mai mult decat ce ne-au spus autoritatile si, mai mult decat atat, faptul ca aceasta interdictie apare dupa ce ea fusese teoretic anuntata de mai mult vreme, cum ca daca rata de infectare depaseste 1,5 la mia de locuitori, atunci vor urma interdictii. Iata ca a venit si noi trebuie sa ne supunem, nu avem incotro. Este, dupa parerea mea, o masura care trebuie luata ca atare. Noua ne pica foarte prost, nu numai ca artisti, care nu pot sa-si practice meseria, cat si ca institutie, care nu poate sa-si apropie publicul in continuare, sa produca venituri proprii, care este una din obligatiile sine qua non a functionarii noastre, si disparitia din ecuatia zilnica a artei interpretative lasa urme greu de acoperit ulterior", a declarat Ion Caramitru.El a afirmat ca, in urma anuntului oficial, TNB va trebui sa suspende 14 spectacole care erau programate pentru zilele urmatoare."Deocamdata, anuntul oficial de ieri spune ca pe o saptamana, ca saptamanal se va face o raportare. Deci, practic, saptamana in curs noi va trebui sa suspendam 14 spectacole, fiindca noi jucam la mai multe sali in aceeasi seara. Daca in martie, cand aveam programul facut cu doua luni inainte, a trebui sa anulam 144 de spectacole, nici mai mult, nici mai putin, acum lucrurile sunt mai putin dramatice era sa zic, dar la fel de triste", a spus managerul TNB.Caramitru a precizat ca prezentarea spectacolelor in online nu este cea mai buna varianta pentru institutia pe care o conduce, chiar daca in aceasta zona TNB face inregistrari de calitate."Ceea ce s-a putut face in perioada anterioara, cand nu s-a putut juca si s-a folosit online-ul, ne spune mai totul despre cat de urmarita a fost zona aceasta. Nu a fost urmarita la modul ideal. Teatrul National a reusit cateva performante atunci. Am inceput cu Conferintele Teatrului National, care nu sunt purtatoare de drept de autor si s-au dat aproape 70 de conferinte tinute de personalitati de prim rang de-a lungul anilor, apoi am trecut la spectacole, spectacole care fie nu mai sunt in stagiune, fie au ani buni. (...) Nu cred ca a avut un impact atat de mare incat sa zicem ca acum avem o sansa de a supravietui prin online. Cred ca nici nu ar trebui sa existe chestia asta, in principiu", a mai declarat Ion Caramitru.La Teatrul National, a adaugat el, au fost foarte putine cazuri de imbolnavire cu COVID-19, dar si acestea s-au rezolvat repede si fara alte probleme."Pana acum am avut in teatru - la atelierul de tamplarie un caz sau doua care s-au rezolvat, un electrician la un moment dat, au fost doi actori care au fost suspecti, dar nu au avut. Pana la acest moment, noi stam relativ bine. Au fost cateva cazuri in zona televiziunii, dar in teatru, cel putin din cunostintele mele, nu au fost multe cazuri. Stiu ca la un moment dat Opera a avut cazuri la balet, acum Opereta si-a inchis activitatea, si cea de repetitii, pentru ca are doua-trei cazuri in cor, si a intrerupt doua saptamani activitatea, dar mai mult de atat nu stiu", a mai spus Ion Caramitru.CITESTE SI:Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a anuntat marti ca in cadrul sedintei Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta s-a decis ca, incepand de miercuri, restaurantele vor putea servi produse in interiorul cladirilor doar pentru persoanele care beneficiaza si de cazare in hotelurile sau pensiunile aferente. De asemenea, va fi interzisa activitatea salilor de spectacole si concerte, inclusiv a teatrelor si cinematografelor.