Ion Turnagiu, criminalul care a incendiat o fata de 17 ani, la Mehedinti, a murit la spital

"A murit seara trecuta, in jurul orelor 23.40, la spital", a confirmat pentru Ziare.com, agent sef adjunct de politie Andreea Radoi, purtatorul de cuvant al IPJ Mehedinti.Barbatul era internat, din 25 iunie, in spitalul din Drobeta Turnu Severin dupa ce a incercat sa se sinucida in celula din arestul politiei.Politistii l-au gasit spanzurat.A fost dus la spital in coma de gradul 4, cu slabe sanse de supravietuire.Ion Turnagiu se afla in arestul IPJ Mehedinti a fost arestat preventiv pe 13 iunie, dupa ce a incendiat o fata de 17 ani din localitatea Darvari.Tanara este in stare grava, intr-un spital din Bucuresti.El a fost condamnat la inchisoare pe viata, in 1994, pentru cinci crime si a fost eliberat conditionat, in 2019, printr-o hotarare a tribunalului Mehedinti.