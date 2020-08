Ionel Danca: Guvernul a aprobat normele de aplicare ale programului "Prima Casa"

"In aceasta seara au fost aprobate normele de aplicare ale programului 'Prima Casa'. Reamintesc, in acest caz vorbim despre doua categorii de beneficiari, respectiv cei care, pana in prezent, erau in categoria beneficiarilor conform conditiilor din programul 'Prima Casa', respectiv credite de pana la 70.000 de euro, cu garantii de stat de 50% si avans 5% pentru locuinte noi sau vechi. La acestia se adauga o noua categorie de beneficiari, cei care vor achizitiona imobile cu valoare cuprinsa intre 70.000 de euro si 140.000 de euro. Odata cu publicarea normelor in Monitorul Oficial, practic, programul (...) este disponibil pentru cei care doresc sa achizitioneze imobile cu credite cu garantii de stat. Vorbim despre un plafon de aproximativ 1,6 miliarde lei, disponibil pana la sfarsitul acestui an pentru acest program", a declarat Ionel Danca, miercuri, la finalul sedintei de Guvern.