IPJ Ilfov comunica oficial ca ceea ce am vazut cu totii nu exista: Firea si Pandele nu si-au insotit copiii in clasa in prima zi a anului scolar

Firul evenimentelor

"In urma verificarilor efectuate de catre politistii ilfoveni, s-a stabilit faptul ca informatiile aparute in spatiul public nu se confirma", a comunicat oficial, pentru Ziare.com, comisarul-sef Anne-Marie Ciolca, purtator de cuvant IPJ Ilfov.Primarul general Gabriela Firea a publicat, luni, 14 septembrie, in prima zi de scoala, o serie de fotografii pe pagina sa de Facebook , in care apare alaturi de sotul ei, Florentin Pandele, si de cei doi copii, intr-o sala de clasa.Fotografiile publicate de Firea au starnit un val de reactii negative pe contul sau de Facebook, mai multi parinti criticand faptul ca primarul general a incalcat un ordin comun al ministrilor Educatiei si Sanatatii, prin care parintilor li se interzice sa intre in scoala, alaturi de elevi, ca masura de diminuare a efectelor provocate de pandemia de COVID-19. In urma acestor reactii negative, Gabriela Firea a sters de pe Facebook poza in care aparea, alaturi de familie, in sala de clasa.Tot luni, 14 septembrie, contactata de G4Media, Gabriela Firea a recunoscut ca a intrat in sala de clasa si a explicat ca a mers acolo, in dimineata din prima zi de scoala, inainte ca ceilalti elevi si parinti sa vina la scoala, astfel ca nu a intrat in contact cu nimeni. Primarul general mai spunea ca vizita matinala la scoala s-a datorat si faptului ca, la cateva ore dupa, ar fi avut o programare la doctor cu copiii ei, motiv pentru care a preferat sa vina la scoala inaintea celorlalti elevi si parinti. Mai mult, Gabriela Firea mai spunea ca "toti parintii si copiii mici au acces (in scoala - n.r.)", lucru care a fost negat de reprezentantii ISJ Ilfov. a declarat Gabriela Firea, luni, 14 septembrie, pentru G4Media Luni seara, intr-o precizare transmisa pentru Ziare.com, Inspectoratul de Politie Ilfov a subliniat ca a demarat verificari , dupa aparitia in spatiul public a pozelor in care primarii Gabriela Firea si Florentin Pandele, alaturi de copiii lor, apar in sala de clasa.Dupa ce scandalul privind fotografia din scoala a luat amploare, Gabriela Firea a revenit marti, 15 septembrie, cu o noua declaratie, tot pe pagina sa de Facebook, in care isi contrazice propriile precizari facute doar cu o zi inainte. De data aceasta, primarul Bucurestiului neaga tot ce a spus luni si sustine ca s-a inteles gresit si ca nu a intrat, in prima zi de scoala, in sala de clasa."Sa vina Politia sa ne ancheteze! Dar sa vina repede! Ca vad ca la faza asta a ajuns campania in Bucuresti! Tacere mormantala pentru dovada certa ca deputatul Dan Nicusor a facut trafic de influenta pentru un interlop, in mod repetat, care si-a construit ilegal restaurant cu casa in el, intr-un parc.Totul despre mine si sotul meu, care am facut in cateva secunde o poza intr-o clasa, cu o zi inainte de inceperea scolii. Detalii, mai jos. Nicusor Dan a si recunoscut ca s-a intalnit personal cu Mitrache zis Caine si sotia sa, si ca il sustine fatis sa ramana in cladirea imensa construita ilegal pe spatiu verde!Cu siguranta contra cost!Asa cum ne-a obisnuit sa apara in declaratia lui de avere "donatii" din partea unor oameni de afaceri din imobiliare.Dar nu, nu este de interes pentru nicio institutie si nici pentru presa platita gras de guvern si PNL Eu sunt de maxim interes! Actiune cu celeritate! Si comunicare rapida!Factual: in seara de 13 sept, INAINTE de inceperea scolilor, am mers cu sotul meu sa verificam pregatirile sanitare pentru luni dimineata, fiecare in scolile din orasul in care este primar.La ora 19,30 ne-am oprit la o scoala pentru a intra in direct la Romania Tv. Avem si MARTORI: echipa RTV, angajati ai scolii, paznici.Au intrat si copiii cu noi. Am facut o fotografie in 10 secunde. Am postat a doua zi dimineata o incurajare si un mesaj pentru copii, profesori si parinti, avand ca ilustratie fotografiile facute SEARA.Totul a fost dezinfectat. Luni, 14 sept, NU am intrat in clase!Copiii aveau luni o programare la doctor si am fost foarte dimineata, inainte de a veni ceilalti copii si parinti, doar pentru manuale. NU AM MAI INTRAT IN CLASE! Am si explicat situatia ieri, cui m-a intrebat. Dar s-a inteles ce s-a vrut... nu adevarul! Eu zic sa vina mai repede Politia, sa ne retina! Sa-i ia la intrebari si pe copii! Dar urgent!N-aveti treaba cu Nicusor! Ascuns fiind in debutul pandemiei, facea trafic de influenta prin tele-munca! Punea presiune pe functionari din primarie, pentru prietenul lui, interlopul Mitrache zis Caine, cunoscut ca proxenet si dealer de droguri . Si constructor ilegal de casa si restaurant in parc! Un fleac! O nimica toata! Hai cu poza! Tare, tare! Hai si cu arestare !"