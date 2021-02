Epidemiologul Carmen Dorobat: "Daca faci COVID si te vaccinezi, imunitatea se poate duce la dublu"

Carmen Dorobat a fost diagnosticata cu infectia de SARS COV 2 la scurt timp dupa administrarea primei doze de vaccin, iar ulterior a facut rapelul. Asta desi unii producarori de vaccinuri recomanda amanarea rapelului pentru o persoana infectata cu SARS COV 2 dupa administrarea primei doze, iar altii recomanda chiar reluarea procesului de vaccinare dupa vindecare.Carmen Dorobata primit prima doza de vaccin Pfizer pe 27 decembrie 2020., scrie Ziarul de Iasi, iar pe 3 ianuarie anul acesta, a fost depistata pozitiv. Forma de boala a fost una usoara, dar nu asimptomatica, iar testul negativ a venit la 14 zile de la confirmarea bolii.CITESTE SI: Carmen Dorobat, fosta sefa de la Infectioase din Iasi, s-a infectat cu noul coronavirus, dupa ce s-a vaccinat "Am facut un test pentru depistarea de anticorpi la cateva zile de la prima doza. S-a constat prezenta lor, e drept in cantitate foarte mica, dar aceasta a fost sesizata la testare. Faptul ca anticorpii erau de tip IgM si IgG, m-au determinat sa fac si rapelul", a declarat Carmen Dorobat, conform sursei citate."Am ales din start sa fac rapelul, chiar daca aveam infectia cu SARS COV 2, pentru ca stiam ca in urma vaccinarii apar acei anticorpi anti-Spike care blocheaza receptorii pe unde patrunde virusul in organism. Sigur, aceiasi anticorpi apar si dupa boala. De aceea, ca specialist, am decis sa imi testez cantitatea de anticorpi dupa boala si dupa rapel. In consecinta, titrul de anticorpi se apropie foarte bine de 1.000.Titrul este intr-adevar mai mare decat normal pentru ca ceea ce am dobandit dupa boala s-a suprapus cu anticorpii oferiti de vaccin. Deci aici se vede clar eficacitatea vaccinului. In acelasi timp, pare oarecum hilar, dar boala aceasta iti poate provoca si surprize placute", a adaugat Carmen Dorobat.