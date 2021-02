IPS Calinic a dezvaluit cat castiga un consilier eparhial: "Mai putin decat un asistent medical si putin mai mult decat o femeie de serviciu angajata la o institutie serioasa"

Raspunsul lui IPS Calinic

Suceveanul i-a pus doua intrebari lui IPS Calinic, pe site-ul oficial al Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor. "Inaltpreasfintite Parinte Arhiepiscop Calinic, 1. In virtutea transparentei (daca nu este confidential) care era grila de salarizare inainte de 26 iulie 2020 si care este in prezent (pentru personalul din administratia eparhiala)?; 2. Salariile sunt suportate de la bugetul de stat sau din fonduri proprii?; 3. Sunt consternat de ... Va rog sa raspundeti doar la intrebari (1 si 2 daca este posibil)", a intrebat barbatul."Stimate domnule! Lucrarea Bisericii nu poate fi cuantificata in bani si, de aceea, framantarile dumneavoastra ar trebui sa vizeze, prioritar, lucrarea Bisericii, si nicidecum salariile angajatilor Centrului Eparhial, care, sunt sigur ca stiti, sunt platiti, cu precadere, de la bugetul de stat si mai putin din fonduri proprii.In ceea ce priveste ierarhii, acestia sunt asimilati demnitarilor de stat, deci este clar de unde vine finantarea.Insa, pentru linistea dumneavoastra, ca sa va raspund la intrebare, un consilier eparhial, in prezent, are mai putin decat un asistent medical si putin mai mult decat o femeie de serviciu angajata la o institutie serioasa. Despre un asemenea salariu, un om de afaceri ar spune ca "nici nu s-ar da dimineata jos din pat". Dar, asa dupa cum bine stiti, in Biserica se lucreaza pe termen lung , cu rasplata muncii prestate dincolo, in Imparatia cerurilor. Doamne, ajuta!".