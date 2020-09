IPS Nifon, la deschiderea noului an scolar: "Rog pe parinti si pe copii sa manifeste o deosebita grija"

Mesajul IPS Nifon:"Cu totii suntem preocupati sa oferim copiilor nostri cele mai bune conditii pentru desfasurarea activitatii educationale in acest nou an scolar. Pentru noi toti, educatia reprezinta o prioritate evidenta, iar Biserica noastra stramoseasca desfasoara o intensa si sustinuta activitate in acest sens.Daca in trecut scolile functionau in pridvorul bisericilor si manastirilor noastre, astazi, Ortodoxia romaneasca contribuie la sprijinirea activitatii educationale prin sustinerea elevilor defavorizati, prin oferirea de rechizite scolare, imbracaminte si incaltaminte, construirea de case pentru familiile fara adapost sau fara conditii minime de viata decenta, organizand meditatii gratuite la diferite materii si multe alte astfel de initiative filantropice si educationale, cu ajutorul credinciosilor, prin contributia unor sponsori si in colaborare cu autoritatile locale competente.Arhiepiscopia Targovistei s-a implicat, intens, dinamic si necesar in sustinerea invatamantului si in varianta sa on-line, in conditiile speciale de pandemie, prin oferirea de tablete cu internet gratuit unor elevi din clasele terminale, proveniti din familii defavorizate, dar cu situatie exceptionala la invatatura, precum si a unor auxiliare didactice pentru sustinerea activitatii profesorilor de Religie sau de discipline scolare conexe.De asemenea, in fiecare an, premiem elevii care obtin rezultate exceptionale la concursurile si olimpiadele scolare, oferim burse celor care fac performanta sau celor aflati in nevoie si tiparim volume, pentru a-i sustine pe tineri in cunoasterea si aprofundarea valorilor noastre crestine si romanesti.Amintesc aceasta pentru a impulsiona si pe altii, oameni si institutii, de a imita aceste exemple si de a colabora pentru mai binele copiilor nostri.Biserica impreuna cu Familia si cu Scoala sunt institutii fundamentale ale neamului nostru, cu un rol important in aprofundarea mostenirii crestine a continentului nostru european si in aprofundarea viitoare a culturii si a civilizatiei noastre.Cer tuturor factorilor decizionali sa sprijine educatia, copiii si familiile lor pentru optima desfasurare a cursurilor!Rog pe parinti si pe copii sa manifeste o deosebita grija, in aceste conditii restrictive, pentru sustinerea eforturilor de limitare si eradicare a pandemiei cu care inca ne confruntam, asigurandu-va pe toti de sprijinul, aprecierea si binecuvantarea mea!Fie ca Bunul Dumnezeu sa ne daruiasca o cat mai rapida intoarcere la normalitate si tuturor sa ne impartaseasca din belsug ajutorul si iubirea Sa milostiva!", a transmis IPS Nifon.