DOCUMENT Arhiepiscopul Tomisului cere tuturor preotilor din Constanta sa mearga la manifestarea religioasa de Sfantul Andrei

Arhiepiscopul Tomisului a trimis o adresa catre toate protoieriile din judetul Constanta in care anunta ca preotii sunt delegati in interes profesional sa oficieze Sfanta Liturghie la Manasitrea Pestera Sfantului Apostol Andrei pe data de 30 noiembrie."In contextul pandemiei actuale, precum si al carantinei instituite in judetul Constanta, pentru deplina cinstire a Sfantului Apostol Andrei crestinatorul romanilor, Arhiepiscopia Tomisului a hotarat urmatoarele: in data de 30 noiembrie 2020, toti preotii din Eparhia Tomisului, personal clerical si monahal, sunt delegati in interes profesional sa savarseasca in sobor Sfanta Liturghie la Manastirea Pestera Sfantului Apostol Andrei din localitatea Ion Corvin, judetul Constanta; bisericile parohiale din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului vor ramane deschise pentru inchinare si rugaciune individuala", se arata in documentul Arhiepiscopiei Tomisului.Arhiepiscopia Tomisului a solicitat Tribunalului Constanta sa anuleze hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta prin care sunt interzise pelerinajele religioase pentru alte persoane decat cele care au domiciliul in localitatea unde are loc evenimentul, dar instanta a respins aceasta cerere.Patriarhia Romana a transmis joi ca este necesar ca autoritatile de stat competente sa permita in mod exceptional credinciosilor din tara sa vina in pelerinaj la pestera Sfantului Apostol Andrei, din comuna constanteana Ion Corvin, cu respectarea distantei fizice, purtarea mastii si dezinfectarea obiectelor atinse. Motivatia este aceea ca localitatea are un numar mic de locuitori, sub 2.000, si ca Statul a recunoscut rolul exceptional avut de Sfantul Apostol Andrei in viata poporului roman.Politia Judeteana Constanta a anuntat ca politistii vor fi prezenti, in 30 noiembrie, in zona Manastirii Pestera Sfantului Apostol Andrei pentru a urmari daca se respecta prevederile legale, considerand ca nu se va forma o aglomerare mare de persoane deoarece la manifestarea religioasa pot participa doar cei care locuiesc in comuna Ion Corvin.In fiecare an, in 30 noiembrie, IPS Teodosie oficia Sfanta Liturghie, impreuna cu ierarhi invitati din tara si din strainatate, preoti si diaconi, la Manastirea "Pestera Sfantului Apostol Andrei" din apropierea localitatii Ion Corvin. La manifestarile religioase erau prezente peste 10.000 de persoane.