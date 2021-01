IPS Teodosie, la slujba de Boboteaza: "Nadajduim ca dupa aceasta sarbatoare, luand apa sfintita, sa se departeze de la noi toata boala"

Cele trei cruci aruncate in apa de IPS Teodosie au fost recuperate de trei tineri, despre care prelatul a afirmat ca au facut "vaccinul anti- coronavirus " inotand in mare. Dupa terminarea slujbei, oamenii s-au inghesuit pentru a primi sticle cu apa sfintita."Iubiti credinciosi, iata-ne, am sfintit si anul acesta apa la malul marii. Este sarbatoarea sfinteniei ce vine din cer asupra apei, dar si asupra noastra. Eu nadajduiesc ca aceasta sarbatoare va aduce sarbatoare si in sufletele noastre pentru ca Dumnezeu a vazut ravna dumneavoastra si sarbatorile niciodata nu pot fi ocolite sau amanate sau restrictionate, ca Dumnezeu nu poate fi restrictionat, este stapanul vietii noastre, de aceea noi nadajduim ca dupa aceasta sarbatoare, luand apa sfintita pana pe 14 ianuarie, in fiecare dimineata, dupa rugaciune, sa va umpleti de darul sfinteniei, sa se departeze de la noi toata boala, toata neputinta, toata necredinta, caci si din necredinta vine boala, toata frica, toate lucrarile celui viclean, si iata am venit aici sa ne sfintim noi, sa sfintim si marea, care este locul unde toti oamenii vor sa ajunga macar o data pe an, marea care are si calitati vindecatoare pentru cei ce inoata in ea, si iata apa marii cu sarea ei este vindecatoare trupurilor noastre", a afirmat IPS Teodosie, in Portul Tomis.El a spus ca a fost o zi cu soare, ca de toamna, dar ca spera sa vina si iarna, "ca trebuie sa vina, ca sa mai omoare microbii care navalesc toamna si primavara, iar cand iarna este ger noi suntem mai sanatosi".Ulterior, el a plecat cu o barca pe mare, unde a sfintit apa, apoi a aruncat in mare trei cruci, iar mai multi tineri au sarit dupa ele.Crucile au fost scoase de trei tineri, dintre care doi salvamari. Unii au reusit si in anii trecuti sa recupereze crucile din apa. Cei trei au fost binecuvantati de IPS Teodosie, el spunand ca cei trei au facut vaccinul anti-coronavirus inotand in mare, fiind "cel mai bun vaccin".IPS Teodosie a multumit oamenilor ca l-au ascultat si au venit la ceremonie, dar si politistilor si jandarmilor."Nadajduim sa se departeze toata boala, cum spune rugaciunea. De la suflet vine sanatatea trupului", a afirmat el.Ulterior, el a trecut pe langa oamenii adunati la gardurile amplasate de jandarmi , stropindu-i cu apa sfintita, dupa care s-a urcat in caleasca si a plecat.Dupa aceea a inceput distribuirea de catre jandarmi a sticlelor cu apa sfintita, oamenii inghesuindu-se pentru a le primi. In Portul Tomis au fost organizate cinci puncte de distribuire a recipientelor cu apa sfintita.De asemenea, carele trase de boi si magari au pornit prin Constanta pentru a oferi oamenilor apa sfintita din butoaie.Cateva sute de persoane s-au adunat, miercuri, in fata Catedralei Arhiepiscopale din Constanta, de unde au plecat in procesiunea de Boboteaza catre Portul Tomis, IPS Teodosie spunandu-le credinciosilor ca acolo sa pastreze distanta fizica, "sa nu suparam autoritatile".Intre timp, numarul participantilor a crescut, astfel ca in Portul Tomis s-au aflat, potrivit estimarilor jandarmilor, 2.500-3.000 de persoane doar in spatiul special delimitat. Oamenii au asistat la slujba fara a respecta distantarea. 15 patrule de jandarmi au mers printre oameni pentru a le cere sa pastreze distanta si sa poarte masca.Citeste si: Aproape 3.000 de medici si asistente, vaccinati in Timis. Cele mai multe doze s-au administrat la Spitalul Judetean Timisoara