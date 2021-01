IPS Teodosie s-a impiedicat si a cazut la slujba de sfintire a apei de Boboteaza. Ce s-a intamplat dupa incidentul de la Constanta

In timpul slujbei, IPS Teodosie a trecut printr-un moment mai putin placut, dupa ce s-a impiedicat si a cazut, dar, din fericire, Arhiepiscopul Tomisului nu s-a lovit, fiind sprijinit de cateva persoane din jur sa se ridice. Apoi, a mers fara probleme si a tinut slujba, fiind inconjurat de sute de credinciosi, scrie observatornews.ro Cunoscut a fi unul dintre cei sceptici in privinta epidemiei de Covid-19, IPS Teodosie le-a transmis, totusi, enoriasilor sa pastreze distanta in timpul slujbei."Sigur ca trebuie sa aiba toti oamenii sarbatoarea Bobotezei, sarbatoarea darurilor care vin de sus din Ceruri. Cine nu crede, sa stea deoparte, nu sa critice, sa nu ii opreasca pe cei ce cred sa isi faca sarbatoarea. De accea, noi vom tine sarbatoare ca intotdeauna, nu avem motive sa anulam o sarbatoare sau sa o restrictionam. Sarbatoarea vine din Cer, nu poate fi Cerul supus Pamantului, ci Pamantul se supune Cerului", a declarat Teodosie.El a cerut totusi celor care vor participa la ceremonie sa pastreze distanta si sa nu mai stea inghesuiti, iar Jandarmeriei si Politie sa fie printre oameni si sa vegheze ca acestia sa respecte regulile.Intr-o conferinta de presa sustinuta luni, 4 ianaurie, Teodosie spunea ca slujbele nu se schimba in pandemie, ci raman aceleasi:"Sigur ca trebuie sa aiba toti oamenii sarbatoarea Bobotezei, sarbatoarea darurilor care vin de sus din Ceruri. Cine nu crede, sa stea deoparte, nu sa critice, sa nu ii opreasca pe cei ce cred sa isi faca sarbatoarea. De accea, noi vom tine sarbatoare ca intotdeauna, nu avem motive sa anulam o sarbatoare sau sa o restrictionam. Sarbatoarea vine din Cer, nu poate fi Cerul supus Pamantului, ci Pamantul se supune Cerului".