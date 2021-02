IPS Teodosie, despre cazul bebelusului inecat in cristelnita. "Eu botez numai in apa rece. Toti copiii botezati in apa rece nu mai racesc"

Ancheta in cazul copilului inecat la botez

"Eu botez numai in apa rece. Instinctul copiilor e mai prudent. Toti copiii botezati in apa rece nu mai racesc", a spus spune IPS Teodosie, in cadrul emisiunii Marius Tuca Show. IPS Teodosie a mai spus ca sunt circumstante neclare si ca, avand in vedere ca bebelusul era prematur, acesta era foarte sensibil."Am botezat sute de copii. Sunt mai multe circumstante neclare inca. In primul rand, este un copil prematur, de opt luni. M-am interesat la medici. Copiii nascuti la opt luni sunt cei mai sensibili", a spus IPS Teodosie. Inalt Prea Sfintitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului , sustine ca ceea ce s-a intamplat la Suceava a fost un accident "Este intr-adevar un accident. Preotul are experienta. Nu stiu cine a sugerat sa botezi copilul cu fata in sus. Eu mereu ii pun mana la fata, ii acopar urechile, gura si nasul, nu mai poate sa intre apa. Atunci nu este niciun pericol", este de parere Artiepiscolul Tomisului.Despre schimbarea canonului in acest caz, IPS Teodosie a spun ca acest lucru nu se poate face."Acea cristelnita reprezinta mormantul lui Hristos si acolo ramane pacatul stramosesc. Noi implinim prin aceste gesturi o menire simbolica exceptionala", a explicat IPS Teodosie."Acum cativa ani a fost inecat un copilas cu lapte. Asteptam rezultatul autopsiei. Nu avea cum, din gestul pe care l-am vazut, sa inghita 100 ml de apa. (...) A murit cu lapte. Parintii l-au hranit in exces. (...) Nu este imposibil sa nu se fi intamplat la fel si acum", mai sustine IPS Teodosie.Anchetatorii au decis ca preotul care l-a botezat pe bebelusul de sase saptamani din Suceava, care a murit ulterior la spital, sa fie cercetat penal pentru ucidere din culpa Masura se ia la trei zile dupa decesul bebelusului, pana acum, acesta avand doar calitatea de suspect in dosar.Duminica, 31 ianuarie, bebelusul Iustin a ajuns in stare critica la Spitalul Judetean Suceava , imediat dupa slujba de botez oficiata de preotul bisericii "Sf. Constantin si Elena", din Suceava.