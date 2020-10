VIDEO IPS Teodosie recidiveaza: "E mare pacat sa mergi la o biserica catolica. Duceti-va la o biserica greaca ortodoxa"

Un ascultator care locuieste in Anglia a intrebat daca este pacat ca merge la biserica catolica, din moment ce in zona lui nu exista biserici ortodoxe."E mare pacat. Duceti-va la o biserica greaca ortodoxa", i-a raspuns Arhiepiscopul Tomisului, potrivit Adevarul.ro IPS Teodosie a fost in centrul mai multor scandaluri, mai ales de la inceputul pandemiei de COVID-19 in Romania. In aceasta perioada, a sfidat de mai multe ori normele de protectie impuse de autoritati A oficiat mai multe slujbe, la care au participat zeci de enoriasi, care au stat inghesuiti, fara sa respecte distantarea, unii dintre ei fara sa aiba masca. In plus, a impartasit mai multi oameni cu aceeasi lingurita, printre ei numarandu-se si bebelusi, chiar in ziua in care Romania a inregistrat 555 de cazuri noi, in 9 iulie.IPS Teodosie a organizat si slujba de inviere in 27 mai, unde a impartit lumina credinciosilor fara sa poarte masca nici el, nici preotii care il insoteau. De asemenea, multi dintre participanti nu purtau masca de protectie.Intrebat daca nu se pot infecta credinciosii la impartasanie, arhiepiscopul Tomisului a spus: "Nu, se pot vindeca. Nu am putut sa ii aman pe credinciosi. Eu stiu ca la orice Liturghie se impartaseste. Liturghia nu e facuta sa stam departe. S-au pregatit cu post, s-au spovedit, aceia se impartasesc".Cand i s-a atras atentia ca oamenii nu respecta distantarea sociala, IPS Teodosie a afirmat: "Nu vor pati nimic. Eu nu pot sa fiu politist".