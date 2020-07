Iranul l-a executat pe barbatul care a ajutat SUA sa-l localizeze pe generalul Soleimani, ucis intr-un atac cu drona

"Condamnarea lui Mahmoud Moussavi Majd pentru spionaj a fost executata luni dimineata, pentru ca acest caz al tradarii lui fata de tara sa sa fie inchis pentru totdeauna", a informat site-ul oficial al justitiei iraniene, Mizan Online.Moussavi Majd a fost acuzat de furnizarea de informatii SUA si Israelului asupra deplasarilor generalului Qasem Soleimani, ucis la inceputul lui ianuarie intr-un atac cu drona american la Bagdad.Arhitect al strategiei iraniene in Orientul Mijlociu, puternicul general Soleimani, comandantul Fortei Quds pentru operatiuni externe a Gardienilor Rezolutiei, a fost ucis pe 3 ianuarie, intr-un atac aerian american in fata aeroportului international din Bagdad, alaturi de locotenentul sau din Irak, Abou Mehdi al-Mouhandis, liderul paramilitarilor pro-Iran din aceasta tara.Pentru a justifica ordinul de a-l ucide, presedintele american Donald Trump a dat asigurari dupa decesul lui ca Soleimani, pe care el l-a calificat drept "teroristul numarul 1" in lume, pregatea atacuri "iminente" impotriva unor diplomati si militari americani.Drept riposta la uciderea lui Soleimani, Iranul a lansat rachete impotriva unor baze irakiene ce gazduiau soldati americani, provocand importante pagube materiale, dar nu si victime , potrivit Washingtonului.