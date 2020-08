Ireala musamalizare a cazurilor de COVID-19 de la DGASPC: angajati, copii si batrani bolnavi, oamenii chemati la serviciu in spatii minuscule: "Nimic nu se respecta"

Birouri ticsite de angajati

Surse din interior transmit ca institutia isi incalca sistematic normele de protejare a angajatilor si beneficiarilor, copii si batrani, de infectarea cu noul coronavirus Cazurile de COVID-19 se tin lant in sediul de pe strada Olari, Bucuresti. Secretara directorului general Florin Stefan Vasile, care se ocupa de toate hartiile pe care seful le semneaza si intra in contact cu foarte multi angajati, a fost confirmata pozitiv pe data de 11 august.In acelasi sediu, un angajat de la Biroul Caiete de Sarcini s-a izolat alaturi de sotia lui, sefa Serviciului Programe. Doar colegul de birou al barbatului infectat a fost considerat contact si a stat acasa."Ceilalti colegi nu au stat acasa. Nu am inteles de ce. Ne-am mirat sa ii vedem in curte, i-am intrebat si au spus ca nu li s-a dat voie pe motiv ca la Licitatii este foarte mult de lucru", spune unul dintre angajati, pentru Ziare.com.In sediul de pe strada Dimitrie Racovita al Serviciului Alternative de Tip Rezidential din cadrul Directiei de Protectie a Copilului, in care angajatii lucreaza direct cu copiii din apartamente, au fost depistate in ultima perioada trei cazuri de imbolnaviri.Dupa identificarea primului caz, ceilalti doi angajati care au fost confirmati cu COVID-19 au platit din proprii bani efectuarea testelor. In acest sediu 26 de angajati sunt distribuiti in trei camere de dimensiuni reduse.Cinci dintre beneficiari Centrului de Servicii pentru Copiii cu Handicap au fost confirmati pozitiv cu virusul si sunt ingrijiti separat de ceilalti. 20 de beneficiari si 50 de angajati se afla in acest centru care imparte cantina cu Centrul de Plasare in Regim de Urgenta Ciresarii, care gazduieste alti 50 de beneficiari.Zece beneficiari din Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Neuropsihic au ajuns la spital.Cate un caz de imbolnavire a fost depistat si in Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Nr.2 si in Centrul "Colt Alb"."Nu se respecta nimic. Institutia incalca propria dispozitie si toate legile care impun distantarea sociala. Nu exista posibilitatea distantarii in birouri. Tot ce putem face pentru a ne proteja este sa stam cu mastile pe fata opt ore. Principala problema pentru care nu se poate asigura distantarea intre birouri este ca sunt extraordinar de multi angajati, cateva sute de functionari publici au fost adusi anul trecut. Sotii care lucrau deja, si-au adus sotiile, matusile si-au adus nepoatele, directorii si-au adus prietenii si rudele. In birouri sunt rude si vecini ale sefilor de servicii sau directorilor, veniti pentru salarii de 5.000-6.000 de lei (atat castiga un consilier cu functie de executie). La organigrama aprobata anul trecut s-au creat directii noi, au fost adusi directori noi, s-au infiintat birouri si servicii noi. In plus, au fost transferati foarte multi oameni de la DGASPC Sector 3, unde dl Vasile a fost director inainte sa vina aici. Asa s-a ajuns in situatia in care biroruile sunt sufocate, oamenii stau lipiti unii de altii, nu se poate respecta nicio regula", au declarat surse din interior.In perioada starii de urgenta, angajatii au fost carantinati in centre impreuna cu beneficiarii, copii si batrani. In cinci centre din cadrul Directiei de Protectie a Copilului si in 3 centre ale Directiei de Asistenta Sociala angajatii au stat doua saptamani alaturi de beneficiari, dupa care s-au izolat acasa 14 zile.Acestia au primit salarii conform legislatiei in vigoare referitoare la salarizarea personalului care se afla in risc de infectare cu COVID-19. La o luna dupa ce si-au primit salariile, angajatilor li s-au retras banii de pe card fara dispozitie, considerandu-se ca suma era prea mare. Ulterior, aceste dispozitii au fost emise, fara sa contina insa si temeiul legal de retragere a banilor. Acum, angajatii isi cer drepturile salariale si au dat in judecata DGASPC.DGASPC Sector 2 are un numar total 2.404 angajati, potrivit ultimei organigrame aprobata in septembrie 2019. La sfarsitul anului 2019, DGASPC Sector 2 a facut angajari masive. In luna noiembrie, 98 de functii publice au fost scoase la concurs si ocupate, iar in luna decembrie alte 56. Printre persoanele angajate au ajuns sa lucreze la DGASPC cumnatul primarului Mugurel Toader, Tic Pietrosel, care este din luna octombrie 2019 angajat al Biroului Managementul Calitatii, si Madalina Stanciu, fiica unui consilier UNPR Directorul general al DGASPC Sector 2 a emis o decizie referitoare la implementarea masurilor sanitare impotriva COVID-19 din data de 25 mai 2020. Sediile institutiei care gazduiesc cele peste 2.000 de persoane au birouri cu suprafete foarte mici in care stau si cate 8 persoane, ceea ce face imposibila respectarea distantarii de 1,5 metri.La Serviciul de Monitorizare si Sinteza cu sediul in Dimitrie Racovita, opt angajati stau intr-o camera care in mod normal ar trebui sa gazduiasca trei persoane. In cadrul Serviciului Alternative Rezidentiale, trei camere mici sunt ocupate de 26 de angajati, una dintrele ele fiind o debara, iar la Directia Economica, cinci camere sunt impartite la 47 de angajati.In sediul administrativ din strada Olari, in cadrul caruia se afla majoritatea serviciilor si birourilor care lucreaza cu toate centrele, sunt aproximativ 280 de functionari publici. In acest sediu s-a intervenit doar de trei ori cu nebuizatorul de la inceputul pandemiei, potrivit surselor.Din luna martie, sediile administrative ale DGASPC Sector 2 nu au mai fost aprovizionate cu masti de protectie, desi cantitatea de masti furnizata la acel moment nu era una semnificativa. 50 de bucati s-au impartit de persoane in luna martie, dar de atunci nimic. De asemenea, din luna martie si pana in prezent, personalul DGASPC Sector 2 a primit dezinfectant doar de doua ori, in luna martie si august, cate doua sticle de 100 ml de persoana.O alta cauza a supra-aglomerarii schemei de personal o reprezinta angajarile cu nemiluita ale apropiatilor, rudelor sefilor si a pilelor politice "De ce sunt birourile ticsite? Pentru ca in ultimul an au fost facute foarte multe angajari. Exemplu: noiembrie 2019 - 98 de functii publice scoase la concurs si ocupate. Decembrie 2019 - 56 de functii publice scoase la concurs si ocupate. In valurile astea de angajari au aparut si nume sonore: Tic Pietrosel -cumnatul primarului Mugurel Toader (n.r. - primarul Sectorului 2), angajat in cadrul Biroului Managementul Calitatii din octombrie 2019 (nu vine la munca). Madalina Stanciu - fiica consilierului Stanciu Ioan - UNPR in Consiliul Local al Sectorului 2", mai arata sursele consultate de Ziare.com.Directorul general DGASPC Sector 2, Florin Stefan Vasile, neaga toate aceste acuzatii . Vasile este numit politic la carma institutiei. A candidat in trecut pentru functia de primar al Sectorului 3, din partea Partidului Dreptatii Sociale."Suntem aproape singura institutie publica care ne-am implicat in protejarea resursei umane si am facut achizitiile necesare pentru a preveni aceste lucruri, insa datorita relaxarii, colegii au frecventat probabil anumite medii si fireste s-au produs infectarile. Asta nu inseamna ca noi ca institutie nu am luat masurile necesare. (...) Au fost toate masurile luate, iar in perioada starii de urgenta nu am avut un caz de covid si ganditi-va ca avem 500 de copii si 400 de persoane institutionalizate adulte si 1.800 de salariati activi. Cum s-a relaxat si oamenii s-au dus in concediu, cum am impus obligatia testarii. Cand s-au intors din concediu au fost depistate aceste cazuri si am impus masurile corespunzatoare", a declarat primarul pentru Ziare.com.Florin Stefan Vasile spune ca angajatii infectati nu au stat cu beneficiarii in centre."Nu este adevarat. Cu toata raspunderea va spun ca aceste persoane ne-au informat de acasa ca sunt depistate pozitiv. Le-am spus sa stea acasa, iar noi ne-am facut datoria in scris, pentru fiecare angajat, la Directia de Sanatate Publica, in care am anuntat ca este covid. N-au mai intrat in colectivitate si am declarat contactii directi. Toate cazurile au fost izolate in timp real. Ne suna un angajat ca la ora 23.00 a primit rezultatul, eu cum l-am primit pe e-mail l-am informat pe domnul primar. A doua zi am si dispus masurile de lampi UV unde acest angajat era", a declarat Florin Stefan Vasile, seful DGASPC Sector 2, pentru Ziare.com.Directorul sustine ca angajatii si-au primit banii cuveniti conform legislatiei in vigoare referitoare la salarizarea personalului care se afla in risc de infectare cu COVID-19."Nu li s-a retras nimic. Banii au fost reintregiti la numai doua zile de la data de 10 ale lunii cand am dispus ca aceste sume sunt necuvenite", sustine Vasile.De asemenea, acesta neaga si informatia potrivit careia mastile si dezinfectantii au fost distribuiti in cantitati insuficiente si sustine ca masura distantarii sociale a fost respectata."Nu exista asa ceva. Am facut doua licitatii publice pentru cele mai multe masti din toate institutiile publice. Am fost singura instituie care nu a avut abateri economico-financiare pe acest subiect. (...) Cand a fost impusa aceasta distantare in timpul starii de alerta am facut-o, acum nu exista aceasta masura, iar in compartimentele unde au fost cazuri depistate s-a luat aceasta masura. In celelalte nu este cazul."Florin Stefan Vasile confirma faptul ca secretara lui este infectata cu COVID-19."Este izolata la domiciliu, inclusiv contactii directi. Nu am fost contact direct. Contact direct este cand stai mai mult de douazeci de minute in prezenta doamnei. Nu exista sa fi fost infectat. Contacti directi sunt cei care lucreaza cu dansa direct in cabinet. Ei s-au testat si sunt negativi", a mai spus Vasile.In cursul dupa-amiezei de miercuri, 12 august, seful DGASPC Sector 2 a trimis un comunicat de presa, pe fondul temerii mediatizarii subiectului. In cuprinsul acestuia, apare informatia potrivit careia 22 de angajati ai institutiei sunt confirmati cu COVID-19. Pe langa acestia, mai sunt bolnavi 17 copii aflati in grija DGASPC si un batran.Vasile sustine ca datele ar fi fost raportate in timp util catre DSP. Angajatii, pe de alta parte, spun ca este pentru prima data cand afla aceste informatii si ca afirmatia ar fi falsa.