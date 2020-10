Irina Tanase, mesaj pe Instagram de ziua lui Liviu Dragnea: "M-am imbracat in halatul tau pentru ca mi-am dorit sa te simt cat mai aproape"

"In seara asta, m-am imbracat cu halatul tau, pentru ca mi-am dorit sa te simt cat mai aproape. Si Pinkie toarce lipita de el, sigur ca si ei ii este dor de tine. Imi lipsesti atat de mult ca nu pot descrie in cuvinte cat de tare ma doare sufletul, te iubesc si imi doresc sa iesi de acolo sanatos si cat mai curand, sa vii inapoi acasa, la noi!", a scris Irina Tanase, alaturi de o poza in care se vad halatul si pisica Pinkie.Liviu Dragnea a implinit 58 de ani pe 28 octombrie. Fostul lider PSD a fost condamnat, pe 27 mai 2019, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, in dosarul angajarilor fictive de la Directia de Protectie a Copilului Teleorman.