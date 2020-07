Israel: Manifestatii impotriva guvernului si coruptiei

Nemultumirea populara s-a intensificat in ultimele zile, pe fondul noilor restrictii impuse in contextul noului val al pandemiei care a afectat economia, protestatarii acuzand guvernul ca este "deconectat" de la realitate.O prima adunare a avut loc la Ierusalim in fata resedintei premierul israelian, Benjamin Netanyahu, pentru a cere demisia acestuia.Inculpat pentru coruptie frauda si abuz de incredere in trei dosare, Benjamin Netanyahu este in centrul unui proces in care urmatoarea audiere va avea loc duminica."Democratie", "mincinos" si "manipulator", se putea citi pe pancartele purtate de cele cateva sute de manifestanti, potrivit unui corespondent al AFP.In centrul orasului Tel Aviv, mii de manifestanti s-au indreptat spre Parcul Charles Clore, la malul marii, pentru a protesta fata de modul in care este gestionata criza sanitara si economica, la o zi dupa intrarea in vigoare a noilor restrictii vizand oprirea raspandirii coronavirusului.Pentru "a evita izolarea generala din cauza cresterii puternice a morbiditatii legate de coronavirus ", autoritatile au anuntat vineri ca majoritatea magazinelor neesentiale si locurilor publice vor fi inchise in weekend pana la noi ordine, dupa ce la inceputul lui iulie au fost introduse deja alte restrictii.Pana de curand, Israelul, tara cu noua milioane de locuitori, s-a putut lauda cu modul de gestionare a pandemiei, dar numarul de noi bolnavi a crescut odata cu relaxarea masurilor de restrictie, in timp ce rata somajului a ajuns la peste 20%.Pentru a tempera nemultumirea sociala, prim-ministrul a anuntat recent un plan de 90 de miliarde de shekeli (circa 22,5 miliarde de euro), reprezentand ajutoare pentru "toti cetatenii".Potrivit unui sondaj al canalului de televiziune 13 publicat in aceasta saptamana, 61% dintre alegatori sunt "nemultumiti" de modul in care premierul Benjamin Netanyahu a gestionat pandemia.