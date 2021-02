Israelul se redeschide dupa lockdown. Aproape 50% din populatie a fost deja vaccinata contra COVID-19

In timp ce magazinele erau deschise tuturor, accesul la locuri de agrement precum sali de sport si teatre este limitat la vaccinati sau cei care s-au recuperat dupa boala cu o presupusa imunitate, asa-numitul "Pasaport Verde" afisat intr-o aplicatie speciala a Ministerului Sanatatii.Masurile de distantare sociala sunt inca in vigoare. Dansul este interzis in salile de banchet si sinagogilor, moscheilor sau bisericilor li s-a cerut sa-si injumatateasca numarul normal de credinciosi.La exact un an dupa primul caz de coronavirus inregistrat in Israel, relaxarea masurilor anti-COVID-19 duminica face parte dintr-un plan al guvernului de a deschide economia mai larg luna viitoare, cand prim-ministrul Benjamin Netanyahu se pregateste pentru realegere.CITESTE SI: Peste 15 milioane de britanici, vaccinati cu prima doza de vaccin contra COVID-19 Israelul a administrat cel putin o doza de vaccin Pfizer Inc. la peste 45% din populatia sa de 9 milioane de locuitori, potrivit Ministerului Sanatatii. Infectiile cu COVID-19 s-au redus cu 95,8% dupa rapel, arata datele ministerului.Tara a inregistrat peste 740.000 de cazuri si 5.500 de decese din cauza bolii, in timp ce guvernul Netanyahu a fost criticat pentru aplicarea uneori nejustificata a trei lockdown-uri nationale. Acesta a promis ca nu va fi un al patrulea.Scolile elementare si elevii din ultimii doi ani de liceu au participat duminica la cursuri in orasele israeliene care au rata de contagiune sub control. Scolile medii urmeaza sa reinceapa cursurile luna viitoare, dupa aproape un an de invatamant la distanta.