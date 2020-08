Italia extinde izolarea la domiciliu pentru cei care vin din Romania si Bulgaria pana la 7 septembrie

La intrarea in Italia, cetatenii romani trebuie sa completeze un formular cu adresa si numarul de telefon, la care vor fi verificati periodic, potrivit RFI Unele regiuni pot introduce si masuri suplimentare de prevenirea raspandirii virusului. Este si cazul regiunii Lazio, care a hotarat sa testeze, pe cat posibil, romanii care sosesc cu autocarele. Initial, testarea era voluntara si a fost organizata in gara Tiburtina.De asemenea, in urma unor suspiciuni aparute in presa italiana, privind evitarea controalelor de catre romani, autoritatile sanitare au organizat punctele de testare direct pe autostrada , la intrarea in Roma.Vineri au fost testati pasagerii a trei autocare cu numere romanesti, dar toti au fost negativi la COVID-19.