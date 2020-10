Italia relaxeaza o parte dintre restrictiile impuse romanilor la intrarea in tara. Categoriile exceptate de la masura izolarii pentru 14 zile

Potrivit MAE, in conformitate cu informatiile comunicate public de catre autoritatile italiene, sunt exceptate de la obligativitatea supravegherii medicale si a autoizolarii pentru o perioada de 14 zile la intrarea in Republica Italiana persoanele care intrunesc cumulativ urmatoarele conditii: nu prezinta simptome de infectare cu virusul SARS-CoV-2 si nu au calatorit in ultimele 14 zile anterior momentului intrarii in Italia in state sau teritorii aflate pe lista F (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia si Hertegovina, Brazilia, Chile, Kuwait, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Oman, Panama, Peru, Republica Dominicana, Kosovo, Muntenegru, Columbia).De asemenea, sunt exceptate persoanele care se incadreaza intr-una din urmatoarele situatii:* persoanele care intra in Italia in scopul sederii de scurta durata (pana la 120 de ore in total) pentru motive de munca, sanatate sau urgenta absoluta, cu obligatia de a parasi teritoriul italian la expirarea termenului sau, in caz contrar, de a se supune masurilor de autoizolare si supraveghere sanitara;* persoanele care intra in Italia in scopul tranzitului pentru o durata de maximum 36 de ore cu un mijloc de transport privat, cu obligatia de a parasi teritoriul italian la expirarea termenului sau, in caz contrar, de a se supune masurilor de autoizolare si supraveghere sanitara;* cetatenii si rezidentii unui stat membru UE sau ai statelor si teritoriilor indicate in lista A (San Marino, Sfantul Scaun), lista B (Austria, Bulgaria, Cipru, Danemarca-inclusiv Insulele Feroe si Groenlanda, Estonia, Finlanda, Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia-inclusiv insulele Azore si Madeira, Slovacia, Slovenia, Suedia, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia-inclusiv insulele Svalbard si Jan Mayen, Elvetia, Andorra, Principatul Monaco), lista C (Belgia, Franta-inclusiv Guadelupa, Martinica, Guyana, Reunion, Mayotte si cu exceptia altor teritorii situate in afara continentului european, Olanda-cu exceptia teritoriilor situate in afara continentului european, Republica Ceha, Spania-inclusiv teritoriile din continentul african, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord-inclusiv Insulele Canalului, Gibraltar, Insula Man si bazele britanice din insula Cipru si cu exceptia teritoriilor din afara continentului european) si lista D (Australia, Canada, Georgia, Japonia, Noua Zeelanda, Romania, Rwanda, Republica Coreea, Thailanda, Tunisia, Uruguay) care se deplaseaza in Italia din motive dovedite de munca si care nu s-au aflat sau tranzitat in ultimele 14 zile anterior momentului intrarii pe teritoriul Italiei in unul sau mai multe state si teritorii indicate in lista C;* personalul sanitar care intra in Italia in scopul exercitarii profesiilor sanitare, inclusiv in cazurile de exercitare temporara prevazute de art. 13 din decretul-lege nr. 18 din 17 martie 2020, modificat prin legea nr. 27/2020;* lucratorii transfrontalieri care intra si ies pentru a merge la munca si pentru a se intoarce apoi la propriul domiciliu, resedinta sau locuinta;* personalul din cadrul companiilor cu sediul principal sau secundar in Italia care se intoarce in Italia dupa deplasari in strainatate din motive de munca, pentru o perioada de maximum 120 de ore (5 zile);* functionarii si agentii, oricum ar fi ei denumiti, din cadrul Uniunii Europene sau ai organizatiilor internationale, agenti diplomatici, personal tehnico-administrativ din cadrul misiunilor diplomatice, functionari si angajati consulari, personal militar si forte de politie italiene sau straine, precum si pompieri in exercitiul functiunii;* elevii si studentii care urmeaza cursuri intr-un alt stat decat cel in care isi au domiciliul, resedinta sau locuinta, si in care se intorc zilnic sau cel putin o data pe saptamana.Totodata, MAE precizeaza ca urmatoarele categorii de persoane se mentin ca exceptii de la obligativitatea supravegherii medicale si a autoizolarii pentru o perioada de 14 zile la intrarea in Republica Italiana, cu conditia sa nu prezinte simptome de infectare cu virusul SARS-CoV-2: echipaje ale mijloacelor de transport; personal navigant; persoane care intra in Italia pentru motive de munca reglementate de protocoale speciale de siguranta, aprobate de autoritatea sanitara competenta; in cazul intrarilor din motive care nu suporta amanare, inclusiv participarea la evenimente sportive si expozitii la nivel international, in urma obtinerii unei autorizatii din partea Ministerului Sanatatii si cu obligatia de a prezenta transportatorului la momentul imbarcarii sau oricarei persoane desemnate sa efectueze controalele, adeverinta care confirma efectuarea, in cele 72 de ore anterioare intrarii pe teritoriul national, unui test de diagnostic molecular sau de captura antigen, de tip tampon, avand rezultat negativ.MAE subliniaza ca pentru toate celelalte categorii de persoane care calatoresc din Romania in Republica Italiana se aplica obligativitatea supravegherii medicale si autoizolarii pentru o perioada de 14 zile.