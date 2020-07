Italienii se tem ca nu mai are cine sa munceasca in fabrici, dupa impunerea carantinei pentru romani

Oamenii de afaceri din Veneto privesc cu ingrijorare decizia brusca a ministrului Sanatatii din Italia, Roberto Speranza de a-i carantina timp de 14 zile pe toti cei care vin din Italia sau din Bulgaria."Aceasta masura este deja in vigoare pentru toate tarile din afara UE si non-Schengen. Virusul nu a fost invins, ci continua sa circule, este inca necesara prudenta si atentie", explica Speranza."Se vorbea de asta de cateva zile, dar viteza cu care a fost emis ordinul ne-a surprins", a declarat pentru Corriere della Sera, editia Veneto, Mario Moretti Polegato, consul general onorific al Romaniei la Treviso si important om de afaceri in Peninsula.Acesta este de parere ca masura va afecta foarte multe intreprinderi mici si mijlocii din regiunea Veneto, din varii domenii de activitate, precum agricultura, moda, servicii, turism, prelucrarea metalelor, productia de electrocasnice, dar si alte industrii.Astfel, scrie publicatia citata, sa fii nevoit sa stai in izolare la domiciliu timp de doua saptamani de fiecare data cand te intorci din Romania nu va reprezenta un inconvenient doar pentru ingrijitorii, lucratorii sezonieri si emigrantii aflati in numar mare in nord-estul Italiei, ci si pentru industriasii din zona Veneto si angajatii lor. "Haideti sa ne gandim la repercusiunile asupra turismului, care, de obicei, se bazeaza pe prezenta multor romani cu posibilitati financiare care vin in statiunile de pe litoralul Italiei si in Venetia", adauga Polegato.Un alt domeniu grav afectat va fi cel viticol, care s-a bazat intotdeauna pe forta de munca din Est.Luca Serena, presedintele Confindustria Est Europa, spune ca trei mii de intreprinderi mici si mijlocii din regiunea Veneto au infiintat sucursale sau fabrici tari din estul Europei, cu 80-90.000 de angajati, mai ales in sectoarele de moda, incaltaminte si mobilier."Toate aceste activitati sunt supravegheate si cel putin o data pe luna cineva calatoreste intre cele doua tari, pentru a verifica situatia... Este adevarat ca Romania se confrunta cu un varf in epidemia de Covid-19 si nimeni nu vrea sa puna in pericol sanatatea publica, insa aceasta masura poate provoca prejudicii imense. Multe companii ar putea sa-si productia... In locul carantinei se putea dispune efectuarea testului cu cel mult 48 de ore de venire sau plecare, iar asta ar fi protejat si sanatatea, si economia", a declarat Luca Serena.