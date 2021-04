Iubirile si scandalurile amoroase ale interlopilor din Romania. Fratii Corduneanu, cei mai "iubareti"

Costel Corduneanu, casatorit de trei ori

Sunt putine persoane care rezista langa iubit atunci cand acesta este saltat, nu fara vina, la primele ore ale diminetii si dus incatusat in arest.Acuzatiile de crima organizata, de cele mai multe ori au o influenta negativa si asupra femeilor membrilor clanurilor interlope, iar unele dintre acestea cedeaza, mai ales ca atunci cand sotul ajunge la inchisoare , primesc si un stigmat.Apoi, cei aflati in inchisoare incep sa le acuze de adulter si sa puan presiune pe ele, la orice zvon.Costel Corduneanu, probabil cel mai cunoscut interlop din Romania, s eful clanului Corduneanu, gruparea construita dupa reguli tip "al-Qaeda" , posteaza pe Facebook poze din vacante alaturi de sotia sa Gratiela.Insa pana la Gratiela liderul Clanului de la Iasi a avut un trecut amoros tumultos. Este la a treia casatorie. Conform Adevarul.ro , "Imparatul Moldovei" s-a casatorit pentru prima data la 16 ani cu Dana. Au divortat dupa 16 ani deoarece o suspecta de infidelitate. Se pare ca ar fi ramas in relatii cordiale.A doua sotie a fost Alina, pe care interlopul a considerat-o marea iubire. Insa de ea s-au legat cele mai multe scandaluri. El spunea intr-un interviu ca a iubit-o atat de mult incat si-a schimbat numele de familie dupa ce al ei.Astfel, el s-a numit pana nu demult Costantin Bogdan, luand numele sotiei sale, in anul 2002. La vremea aceea, Costel spunea ca si-a schimbat numele din dragoste pentru sotia sa. Insa, in realitate, era urmarit de politistii din mai multe tari.Scandalul dintre cei doi soti a continuat, Alina acuzandu-l pe Costel de sechestrare, in timp ce interlopul si-a acuzat fosta nevasta ca facea videochat.Dupa plecarea Alinei din caminul conjugal, Costel Corduneanu a avut o relatie cu manajera casei, in urma relatiei dintre cei doi rezultand un copil. In prezent, interlopul iesean si-a gasit linistea in bratele Gratielei.Gheorghe Rusu (Corduneanu), lupte in instante cu sotiaFratele sau, Gheorghe Rusu, fost Corduneanu, a avut si el probleme in casatorie. Fosta sotie l-a dat in judecata pentru desfacerea casatoriei, obtinerea tutelei unuia dintre copii si pentru plata pensiei de intretinere.Cei doi s-ar fi despartit dupa ce Gheorghe Rusu ar fi avut o relatie extraconjugala.Adrian (Beleaua) Corduneanu, pozeaza in familist convins pe Facebook , postand des fotografii cu sotia sa. Spre deosebire de fratii sai, Adrian Corduneanu a avut o viata de familie mai linistita, fiind casatorit de 20 ani cu aceeasi femeie, Ramona, careia ii spune Diamantul Roz si sunt dese situatiile in care ii face declaratii de dragoste pe retelele de socializare.Cei doi au impreuna trei copii: Un baiat, caruia ii spune Bebe si doua fete.Nat Minca, seful clanului Sandoveanu este concubinul Roxanei Lider (vrajitoarea Vanessa, condamnata in procesul cu Oana Zavoranu , alaturi de vrajitoarea Melissa (Rada Minca)Si Mihaela Minca, sora interlopului este vrajitoare. Recent, interlopul a postat pe pagina sa de facebook un eveniment la care a participat aceasta.Prezicatoarea Ana Maria este concubina unui cunoscut interlop din judetul Iasi, Cosmos Tanase, supranumit Printul Tiganilor. Acesta a condus in anii 90 o retea de cersetorie care actiona in Germania si unde acesta ajunsese sa-si mutileze persoanele exploatate pentru a-i impresiona pe oameni sa le dea mai multi bani, conform Ziarul de Iasi Unul dintre fostii "capi" ai lumii interlope din Targu Jiu, devenit intre timp avocat in cadrul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania - structura Bota, a fost iubitul Biancai Dragusanu.Coco Paun a fost liderul unei grupari din Targu Jiu, iar confruntarile cu gasca rivala condusa de Gelu Livezeanu ajunsesera sa-i inspaimante pe locuitorii municipiului Targu Jiu. In primavara anului 2000, celor doua grupari ajunsesera sa se bata cu sabiile in centrul orasului, chiar in plina zi, conform Adevarul.ro Coco Paun a fost condamnat definitiv in mai multe cauze, atat pentru bataile sangeroase cu clanul rival, dar si pentru o serie de infractiuni economice, acesta fiind administratorul mai multor firme.Bianca Dragusan a spus dupa despartirea de actualul avocat ca avea un comportament foarte violent si ca chiar a supus-o la torturi. Bianca Dragusanu se pare ca are lipici la interlopi. Multa vreme s-a iubit cu Alex Bodi , care in noiembrie 2020 a fost saltat de DIICOT , pentru ca racola tinere pentru prostitutie.Nasul lui Bodi este Adrian Tamplaru, unul dintre locotenentii lui Cap de Porc.