Detalii inedite despre furtul a sute de mii de euro din sediul firmei Madrugada. Seiful, carat cu trotineta

Potrivit publicatiei Bihoreanul.ro , spargatorii au intrat in decembrie anul trecut in sediul din Palota al firmei si au furat seiful in care omul de afaceri avea aproape 400.000 euro in bani si aur. Din acelasi birou, hotii au luat si o trotineta, cu care au carat cutia metalica pana la autoutilitara cu care au disparut de la fata locului.Spargerea s-a produs pe 18 decembrie 2020, in circumstante inca neelucidate complet, in sediul companiei, intesat de camere de supraveghere, pazit cu firma specializata si in care intrarea se face doar cu cartela.Hotii nu voiau nicidecum ferestre Madrugada, unul dintre cei mai mari producatori de tamplarie de PVC si aluminiu din tara. Au actionat la pont, potrivit sursei citate, vizand seiful din biroul proprietarului companiei, Sergiu Turcu, inclus in 2017 in Top Forbes cei mai bogati romani pe locul 143, cu o avere estimata la 38-40 milioane euro. Ca acesta le era tinta sta dovada si faptul ca au reusit sa evite declansarea sistemului de alarma si ca nu au fost sesizati de paznici, iar ulterior nici nu au putut fi identificati dupa inregistrarile video.Au stiut pana si unde sa caute, in biroul proprietarului, unde seiful era mascat intr-un dulap, iar la plecare au luat si o trotineta cu care au scos cutia metalica pana la sosea, unde ii astepta o autoutilitara cu care au fugit imediat. In seif erau cel putin 200.000 euro si 200.000 lei cash, mai multe lingouri de aur si un ceas Cartier de 10.000 euro.In ultimele luni s-au desfasurat mai multe perchezitii , persoanele din cercul de suspecti au fost ridicate pentru prelevarea de probe ADN, dar investigatorii au refuzat sa faca publice informatii privind stadiul cercetarilor. Martea trecuta, dupa aproape 5 luni, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Bihor, coordonati de procurorul Marius Pop Blaga, au facut primele retineri. Doua "vedete"!Este vorba despre Sebastian Ivan, 38 ani, patronul unei firme de amenajari interioare, si de prietenul sau Cosmin Fat, 36 ani, evazionist si escroc celebru, condamnat pentru pagube de aproape 1 milion de lei prin achizitia de marfuri cu file cec fara acoperire. Cei doi au mai fost "tovarasi" intr-un dosar penal dupa ce au fost prinsi in flagrant incercand sa cumpere tigari de contrabanda in valoare de 55.000 euro cu teancuri de hartii decupate din ziare, in 2014 Fat incasand pentru aceasta afacere 4 ani si 3 luni de detentie, iar Ivan 3 ani cu suspendare.De data asta, cei doi au stat dupa gratii doar 24 de ore, miercuri fiind plasati de procuror sub control judiciar. "La dosar nu exista probe care sa confirme acuzatia adusa lui Ivan Sebastian. Masurile luate au fost pripite, fara o analiza a probelor. Nu poate fi tras la raspundere cineva doar pentru simplul fapt ca s-ar fi intalnit cu o alta persoana care, dupa o anumita perioada de timp, intra in campul infractional", sustine avocatul lui Ivan, Bogdan Mester.In aceeasi zi, in schimb, anchetatorul a solicitat Judecatoriei Oradea arestarea unui alt suspect, Adrian Cristian Stoicheci, care face parte dintr-o grupare infractionala trimisa in judecata pentru ca in perioada martie 2018-martie 2019 ar fi spart mai multe locuinte din Arad, Alba, Hunedoara si Timis. Instanta a decis, insa, sa-l plaseze si pe Stoicheci tot sub control judiciar, cu mai multe interdictii exprese, cum ar fi sa nu paraseasca Timisoara, orasul de domiciliu, sa nu se apropie de ceilalti suspecti si sa nu comunice cu ei sub nicio forma.Incheierea judecatoreasca de plasare a lui Stoicheci sub control judiciar face referire si la un al patrulea suspect: un amic al lui Ivan si Fat, oradeanul Mihai Hevesi, 47 ani, multirecidivist, cu condamnari pentru diverse infractiuni in Romania si in strainatate.Hevesi se afla deja in spatele gratiilor, unde a ajuns la finele lunii decembrie 2020, dupa ce a fost condamnat definitiv, in Italia, la 5 ani de detentie pentru trafic de persoane si proxenetism, sub acuza ca racola tinere romance pe care le transporta la Cagliari, le caza in apartamente, unde erau tinute captive, batute si abuzate psihic pentru a se prostitua.Ce implicare au avut cei patru suspecti in "jaful anului" de la Madrugada, deocamdata reprezentantii Politiei si cei ai Parchetului refuza sa comunice, pe motiv ca "ar fi in masura sa pericliteze rezultatul anchetei".