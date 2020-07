Jandarmeriada din 10 August nu a existat

Eram un grup de romani. Impreuna cu rudele mele si vecinii romani, in fata televizorului. Am participat in timp real la toate etapele mitingului din 10 august 2018 care s-a transformat in violenta institutionalizata si instrumentalizata impotriva propriilor cetatenilor pasnici. Am plans, am strigat, am urlat de disperare. Ceea ce se petrecea la Bucuresti era grav.Romania la un pas de a deveni o tara condusa prin violenta de stat. Era violenta instrumentalizata cu scopul precis de a inlatura cetateni care protestau pasnic in fata Guvernului, folosind metode violente. Inlaturarea cetatenilor neinarmati si pasnici s-a facut prin violenta de stat. Ceea ce se vedea pe ecrane sau pe internet era tabloul in detalii al aparatului de stat opresiv pus in slujba PSD impotriva propriilor cetateni care protestau pasnic. Jandarmeria devenise o institutie politica pusa in slujba unui partid, platita din bani publici, din banii cetatenilor asupra carora isi exercita violenta.Ce este aceasta daca nu semnul clar al unui program politic: orice protest impotriva unui partid sa fie anihilat prin mijloace violente cu ajutorul unei institutii platite din bani publici? Ce este aceasta daca nu o incalcare grava a unui drept constitutional de a protesta, dreptul la libera exprimare? Ce este aceasta altceva decat violenta de stat facand din cetateni pasnici si neinarmati tinte ale jandarmilor echipati ca de razboi? Batuti, gazati, haituti, vanati, cetatenii au fost victimele batei PSD, Jandragmeria.Televiziunile in direct, fluxul continuu de informatii, de imagini, de sute de filmari needitate, dovezi clare ale violentei de stat se derulau in timp real in fata ochilor nostri. Jurnalistii aflati la fata locului, postarile cetatenilor, totul era acolo, in timp real. Nu exista niciun dubiu. Departe fiind, imaginea generala era clara. Partidul-Stat, la fel cum PCR a actionat in Decembrie 1989 si FSN in 1990, si-au pus institutiile sa ii execute pe cetateni. Este o analogie deplasata? Nu este. Diferenta este de tancuri si gloante. Dincolo de asta, violenta este aceeasi. Bata, gazarea, intimidarea. Scopul era clar. Nu doar imprastierea cetatenilor din fata Guvernului, ci trimiterea unui mesaj clar si fara echivoc.Veti protesta, vom raspunde cu violenta.Mitingul din 10 August 2018 nu era singular, era unul din seria lunga inceputa in iarna lui 2017, atunci cand in Bucuresti au iesit 600.000 de cetateni in strada, atunci cand Guvernul PSD a vrut sa iasa cu Ordonanta 13. Imaginile protestului urias au facut inconjurul lumii. Mitingul din 10 August 2018 era in aceeasi nota. Protest pasnic, drept fundamental, impotriva abuzurilor unui PSD care dorea sa conduca cu/prin violenta.Sutele de declaratii ulterioare, dovezile audio si video ale sincronizarii unui plan de evacuare folosind violenta rulau pe toate canalele de informare, fie atunci, fie ulterior lui 10 August. Nu exista dubii.Cu toate acestea, astazi, procurorii DIICOT au clasat dosarul violentelor din 10 August 2018 sub aspectul savarsirii, in forma tentativei, a infractiunii de actiuni impotriva ordinii constitutionale. Fostii sefi ai Jandarmeriei au scapat de acuzatii , iar o parte din dosar urmeaza sa fie declinat la Parchetul General, potrivit unui comunicat al DIICOT Cu alte cuvinte, DIICOT a clasat infractiunea sesizata de Jandarmeria Romana, de actiuni impotriva ordinii constitutionale. Aceasta infractiune a atras competenta structuri Parchetului General de a prelua dosarul, in iulie 2019, de la Parchetul Militar. In timpul anchetei, procurorii au clasat insa infractiunile pentru care fusesera pusi sub acuzare fostii sefi ai Jandameriei.Astfel ca, acuzatiile au fost clasate in cazurile fostul sef al Jandarmeriei Romane, Catalin Sindile, fostul adjunct al acestuia, Sebastian Cucos, si Mihai Chirica, fost secretar de stat in Ministerul de Interne si maiorul Laurentiu Cazan, fost director general al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti. Ce inseamna asta? Practic, scapa de acuzatii sefii jandarmilor scapa de acuzatii, iar cercetarile sunt declinate in cazul unor jandarmi implicati in violentele din 10 august.Traditia ingroparii marilor dosare, al Revolutiei, al mineriadelor, continua. Se folosesc "portitele" legale, disjungere, declinare si alte savantlacuri pentru ca un dosar sa treneze, sa treaca timpul, sa fie "periat", sa i se piarda urma. PSD are o intreaga traditie a instrumentalizarii violentei si a creat in timp si toate portitele prin care de un dosar sa se aleaga praful. Nu sunt doar portitele legale, sunt si institutiile gata oricand sa serveasca Sistemul.Mai mult, DIICOT ne spune ca prostestarii si-au pierdut "caracterul pasnic", iar peste toate asta s-a mai lasat lasat si intunericului, si s-a sustras si arme de foc. Vai, dar cine ar fi facut asa ceva? Probabil, protestatarii. Aflam deci ca au fost "1000" de violenti care fac cat clasarea Dosarului 10 August. Deci violenta institutionala nu a existat.Ca este instrumentalizarea/insitutionalizarea violentei, o dovedesc sutele de minute de inregistrari, declaratiile participantiilor. Dincolo de ambalarea pentru a se pierde tocmai esentialul, ramane faptul ca papusariilor politici li se pierde urma, nu li se atinge niciun fir de par. Cum se poate instrumentaliza fara cusur?Iata un recurs la istorie, o filmare de 6:35 din 13 iunie 1990, Mineriada, cand peste imaginile autobuzelor incendiate, la minutul 4:23, vocea lui Diamandescu adresandu-se generalului Chitac caruia ii spune ca "Va rog sa il informati pe presedinte. Ne dam foc la toate autobuzele. Asta ne-a fost intelegerea". Dupa aceasta, un cadru cu generalul Chitac care spune ca "sub nicio forma de crezut ca generalul Diamandescu si-ar fi dat foc la autobuze. Desi altii ar zice ca a facut un lucru bun".Aceasta este istoria din care se trage PSD si incercarea de intimidare a unei tari intregi. Pentru ca acesta era mesajul pe care PSD/Dragnea dorea sa il transmita. Iesiti in strada, venim peste voi! Fara mila! Dreptul de a protesta nu exista, l-am taiat de pe lista! Traditia marilor dosare ingropate continua, pe lista neagra a marilor dosare s-a mai adaugat si Dosarul 10 August.