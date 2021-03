VIDEO Jandarmi din Braila acuzati de purtare abuziva dupa aparitia unei inregistrari cu un tanar care zace pe asfalt, plin de sange

Pe imagini se vede cum cel care filmeaza este somat de mai multe ori sa inchida telefonul, insa acesta continua sa filmeze.De asemenea, se aude cum cineva ii spune tanarului aflat pe jos sa se ridice ca nu a patit nimic.La un moment dat, spre cel care fimeaza se indreapta un grup de jandarmi , imaginea dispare si se aude doar zgomot de imbranceala, iar tanarului i se cere sa urce, probabil in duba."La sediul Politiei Municipiului Braila a fost condus de catre jandarmi un grup de 19 tineri pentru a fi sanctionati in urma interventiei jandarmilor la manifestatiile publice avute loc pe raza municipiului. In sediul subunitatii, una dintre persoane a reclamat faptul ca a avut o altercatie cu un jandarm, solicitand sa depuna plangere penala. Politistii s-au sesizat pentru savarsirea infractiunii de purtare abuziva, dosarul penal urmand a fi inaintat spre competenta solutionare a Parchetului Teritorial Militar de pe langa Tribunalul Bucuresti", a transmis IPJ Braila.Politistii au precizat ca tanarul care se vede intins pe jos este cel care a reclamat altercatia, dar in sediul subunitatii nu a cerut sa i se acorde ingrijiri medicale."Nu a solicitat ingrijiri medicale, iar la plecarea din sediu s-a simtit rau, fiind preluat de o ambulanta " au mai precizat politistii.Acestia au transmis ca tanarul a fost transportat la Spitalul Judetean Braila.