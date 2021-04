Mai multi jandarmi pe strazi in Duminica Floriilor. Fortele de ordine vor patrula in zonele aglomerate

"Jandarmeria Capitalei va suplimenta dispozitivele de jandarmi care vor patrula in zonele in care exista posibilitatea sa se constituie aglomerari de persoane, in zonele intens circulate, cum sunt: pietele, garile, autogarile, targurile, in apropierea marilor centre comerciale sau in zona lacasurilor de cult", a transmis Jandarmeria Capitalei.Patrulele de jandarmi, in special cele ecvestre si canine, vor avea incluse in itinerariul de patrulare zonele de agrement, parcurile si alte spatii verzi, pentru a mentine un climat de ordine si siguranta publica si pentru a urmari respectarea masurilor de prevenire si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19."Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti recomanda tuturor cetatenilor sa pastreze distantarea fizica, sa evite aglomeratiile si sa respecte restrictiile impuse de cadrul legal in vigoare.Se va acorda o atentie sporita actiunilor de verificare a respectarii legislatiei, in vederea prevenirii raspandirii infectiilor cu SARS-Cov-2, in cooperare cu alte institutii cu atributii in domeniu.Pentru a avea parte de o sarbatoare in siguranta, facem urmatoarele recomandari tuturor cetatenilor:- din motive de sanatate publica, pastrati distanta fizica fata de celelalte persoane si purtati in mod corespunzator masca sanitara de protectie, inclusiv in lacasurile de cult, pe timpul oficierii slujbelor;- deplasarea catre lacasurile de cult sa se realizeze in conditii de siguranta, cu evitarea aglomerarilor;- respectati intervalul orar de deplasare in afara locuintei;- daca sunteti martorii unor fapte antisociale, sa apelati cu incredere la cea mai apropiata patrula de jandarmi sau la numarul unic de urgenta 112", a anuntat Jandarmeria.La nivel national, peste 20.000 de politisti, jandarmi, pompieri , politisti de frontiera si piloti MAI vor fi zilnic la datorie, in acest sfarsit de saptamana, anunta Ministerul Afacerilor Interne.