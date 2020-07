Jean-Claude Van Damme filmeaza in Franta o comedie de actiune pentru Netflix

Filmul vorbit in limba franceza este scris de Charhon si de Ismael Sy Savane.Van Damme interpreteaza rolul unui fost agent secret care trebuie sa revina urgent in Franta, unde fiul sau instrainat este, in mod fals, acuzat de Guvern de trafic de arme si droguri Din distributie mai fac parte Alban Ivanov ("Lucky"), Assa Sylla ("Mortel") si Samir Decazza ("Valide").Filmul este produs de Jean-Charles Levy si Nicolas Manuel (Forecast Pictures), Olivier Albou si Laurence Schonberg (Other Angle Pictures), David Charhon, Jakema Charhon si Eponine Maillet (Mony Films) si de Olias Barco si Vlad Riashyn ( Apple Tree).Acesta este primul proiect al lui Van Damme cu Netflix si prima comedie de actiune in care el joaca." << The Last Mercenary >> este un proiect incredibil de interesant si imi permite sa abordez un nou gen", a transmis el. "Intotdeauna am fost un admirator al lui Jean-Paul Belmondo si sper sa preiau torta comediei de actiune in felul meu. Scenariul lui David Charhon aduce laolalta toate elementele cu succes - o poveste frumoasa cu emotie, multa actiune si mult umor".Regizorul, la randul sau, a spus ca vrea sa revina la "marea traditie a filmelor de actiune din anii 1980 si 1990 - acele filme cult pe care toti le iubim, unde eroii erau neobisnuiti, cascadoriile erau mai impresionante si reale decat viata, toate punctate cu umor; doar Jean-Claude poate intruchipa aceasta perioada de aur fara pereche a cinematografiei".