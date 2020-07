Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, si-a sporit averea cu 13 miliarde de dolari intr-o singura zi

Luni, actiunile Amazon.com Inc au urcat cu 7,9%, cel mai mult din decembrie 2018, pe fondul sporirii optimismului privind tendintele de cumparaturi online.Anul acesta, titlurile Amazon, cel mai mare retailer online din lume, au inregistrat un avans de 73%, potrivit Agerpres.Jeff Bezos, in varsta de 56 de ani, este cel mai bogat om din lume. Averea sa a crescut anul acesta cu 74 de miliarde de dolari, la 189,3 miliarde de dolari, chiar daca SUA inregistreaza cel mai semnificativ declin al activitatii economice de la Marea Depresiune din anii 1930.Averea sa este mai mare acum decat capitalizarea de piata a unor giganti cum ar fi Exxon Mobil Corp, Nike si McDonald's.Averea fostei sale sotii, Mackenzie Bezos, a crescut luni cu 4,6 miliarde de dolari, ea fiind acum a 13-a cea mai bogata persoana din lume.Saptamana aceasta, Amazon, care livreaza anual aproximativ zece miliarde de produse, urmeaza sa publice rezultatele sale trimestriale. Luni, actiunile Amazon inregistrau un avans de 4%, in timp ce indicele Nasdaq al Bursei de pe Wall Street a atins un nivel record, dupa ce jurnalul medical The Lancet a anuntat ca vaccinul experimental impotriva COVID-19, denumit AZD1222 si dezvoltat de AstraZeneca in colaborare cu cercetatori de la Universitatea Oxford, este sigur si produce un raspuns imunitar.