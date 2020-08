Joe Biden a anuntat cine va fi vicepresedintele SUA daca va fi ales presedinte. S-ar inregistra doua premiere

In varsta de 55 de ani, Kamala Harris a devenit in 2016 a doua femeie afro-americana aleasa in Senatul American.Ea este senator din partea statului California, iar parintii ei sunt originari din India si Jamaica.Doar doua femei au mai fost nominalizate pentru functia de vicepresedinte, Sarah Palin de republicani in 2008 si Geraldine Ferraro, de democrati in 1984. Niciuna dintre ele nu a ajuns la Casa Alba.Alegerile din SUA sunt programate la 3 noiembrie."Am marea onoare sa anunt ca am selectat-o pe @KamalaHarris - o luptatoare neinfricata pentru cei marunti si unul dintre cei mai buni functionari publici - drept partenera mea in alegeri", a scris Biden.In timp ce tulburarile sociale provocate de injustitia rasiala si brutalitatea politiei impotriva americanilor de culoare afecteaza tara de luni de zile, Biden a fost supus unor presiuni tot mai mari sa selectteze o femeie de culoare drept partenera in cursa electorala. Ea este si prima afro-americana implicata la nivel inalt in alegerile prezidentiale.Prin intermediul lui Harris, senatoare din California care a candidat la randul ei pentru Casa Alba inainte de a decide sa il sustina pe Biden, acesta castiga un politician cu experimentat, testat deja pentru rigorile campaniei prezidentiale din 2020.Harris, care a devenit doar a doua femeie de culoare membra a Senatului din istorie, atunci cand a fost aleasa in 2016, va contribui la atragerea voturilor afro-americanilor, cei mai loiali alegatori ai democratilor.In urma cu patru ani, prima scadere a participarii la vot a americanilor de culoare din ultimii 20 de ani a contribuit la esecul lui Hillary Clinton in fata lui Trump.Biden, a carui campanie a fost salvata de alegatorii de culoare in alegerile primare din Carolina de Sud din luna februarie, are nevoie de sprijinul lor puternic impotriva lui Trump. Voturile lor vor fi cruciale in state precum Michigan, Pennsylvania si Wisconsin, pe care Trump le-a castigat la limita in 2016 si unde sondajele arata ca este in urma rivalului sau democrat.Votul de culoare este de importanta majora pentru sperantele lui Biden de a castiga in statele sudice Georgia si Florida, unde Trump a castigat acum patru ani, dar unde sondajele indica o lupta stransa in acest an.Biden a fost vicepresedinte timp de opt ani sub presedintele Barack Obama , primul presedinte de culoare din Statele Unite.Harris, fosta procuroare si procuror general al Californiei, este bine cunoscuta pentru stilul uneori agresiv din Senat.In calitate de candidata prezidentiala, l-a atacat pe Biden in timpul unei dezbateri la televiziune in legatura cu pozitiile trecute ale acestuia referitoare la transportul obligatoriu al elevilor cu autobuzul, pentru a desegrega scolile. Unii consilieri ai lui Biden au declarat ca atacurile i-au facut sa se intrebe daca Harris poate fi o partenera de incredere, din cauza ambitiilor sale politice.In timp ce acel schimb de replici nu a reusit sa-i sporeasca sansele pentru Casa Alba, campania Biden ii va folosi talentul de procuror impotriva lui Trump si a vicepresedintelui Mike Pence. Harris va participa la o dezbatere cu Pence pe 7 octombrie, in Salt Lake City, Utah.Alegerea unui partener de conducere este importanta in mod special pentru Biden, care va implini 78 de ani in noiembrie si care va fi cea mai in varsta persoana care va deveni presedinte, daca va fi ales.Varsta lui Biden a dus, de asemenea, la speculatiile ca acesta va servi doar un singur mandat , facand din Harris un potential concurent puternic pentru nominalizarea din 2024. Unii dintre aliatii lui Biden au fost ingrijorati ca acest fapt o va face un partener nepotrivit.Biden s-a angajat public sa aleaga o femeie drept vicepresedinte, intr-o dezbatere din luna martie, dupa ce a discutat problema cu sotia sa Jill si a avut in vedere alti fosti rivali prezidentiali, precum senatorii Amy Klobuchar si Elizabeth Warren.Dupa protestele care au izbucnit dupa uciderea din 25 mai a afro-americanului George Floyd, de catre un politist alb din Minneapolis, cautarea unui candidat pentru functia de vicepresedinte s-a concentrat in principal pe candidatii de culoare.Dupa moartea lui Floyd, Harris a devenit o voce proeminenta in apararea justitiei rasiale si a reformarii politiei, participand la marsuri si intrand in contradictie cu republicani in Senatul Statelor Unite, in legatura cu proiectele de reforma.Uneori, Harris a fost criticata de unii reprezentanti ai comunitatii de culoare si pentru functia ei de procuror general al Californiei pentru ca nu ar fi facut suficient pentru a investiga cazurile in care politistii au tras in oameni si pentru ca a tinut partea procurorilor in cazuri in care condamnarile au fost gresite.Fiica unei mame indiene si a unui tata jamaican, Harris a doborat barierele de-a lungul carierei. A fost prima femeie care a ocupat functia de procuror districtual in San Francisco, aleasa in biroul respectiv in 2003, si prima femeie care a fost procuror general in California, aleasa in biroul respectiv in 2010.Biden a luat in considerare mai multe femei de culoare pentru functia de vicepresedinte, in afara de Harris, intre care fosta consiliera pentru securitate nationala in administratia Obama Susan Rice, primarul din Atlanta, Keisha Lance Bottoms, si reprezentanta Val Demings, fosta sefa de politie in Orlando, Florida.De asemenea, Biden i-a luat in considerare pe senatorul asiatic-american Tammy Duckworth si pe guvernatorul din New Mexico, hispanica Michelle Lujan Grisham.