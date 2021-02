Joe Biden va participa de la distanta la Conferinta de Securitate de la Munchen, pe 19 februarie

"Suntem incantati si onorati sa anuntam ca Joe Biden va reveni virtual pe scena Conferintei la 19 februarie", au scris ei in legatura cu liderul administratiei de la Washington, care a mai participat in 2009 si 2013 la aceasta intalnire in perioada in care era vicepresedintele lui Barack Obama CITESTE SI: Joe Biden, discutie telefonica cu Xi Jinping. Presedintele SUA si-a exprimat ingrijorarea cu privire la practicile economice ale Beijingului, represiunea din Hong Kong si situatia uigurilor Aceasta intalnire reuneste anual in Bavaria sefi de stat si de guvern, lideri ai unor mari companii, specialisti in probleme de securitate si diplomati. Din cauza pandemiei de coronavirus , ea se desfasoara in acest an, de la 19 la 21 februarie, in format virtual.Joe Biden, pentru care ar putea fi primul discurs adresat direct unui auditoriu european de la instalarea sa la Casa Alba in ianuarie, va interveni prin videconferinta pe 19 februarie.In afara de Joe Biden, printre cei care vor mai lua cuvantul se afla presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, si emisarul american pentru schimbarile climatice, John Kerry.