Judecatorii de la Tribunalul Timis au amanat pronuntarea in cazul contestatiilor depuse la validarea lui Dominic Fritz ca primar al municipiului Timisoara

In cadrul sedintei de marti de la Tribunalul Timis, unde s-au discutat cele trei contestatii privind validarea mandatului lui Dominic Fritz ca primar al municipiului Timisoara, unul dintre judecatori s-a recuzat pe motiv ca a facut parte din Biroul Electoral Judetean Timis si a validat candidatura lui Fritz, magistratul fiind inlocuit.Potrivit portalului de instante, pronuntarea in acest caz va avea loc miercuri.Primarul ales al municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a scris pe pagina sa de Facebook ca asteapta si el validarea mandatului si a felicitat-o pe colega sa Clotilde Armand care a fost validata dupa ce 122 de contestatii au fost depuse impotriva validarii mandatului ei, toate fiind respinse."Felicitari colegei mele Clotilde Armand, validata astazi, definitiv, ca primar al Sectorului 1, care a avut de invins masinaria vechilor partide nu doar in alegeri, ci si in Justitie. Impotriva ei au fost depuse 122 de contestatii, nici una cu succes. Astept si eu validarea mandatului meu de primar al Timisoarei, contestata de trei persoane care resping dreptul meu de cetatean european de a participa la alegerile locale, consfintit de tratatele europene, Constitutia Romaniei si legea alegerilor locale. Este trist ca Timisoara este printre ultimele capitale de judet din Romania care va avea primarul validat.Am convingerea ca timisorenii nu si-au dorit asta. Pronuntarea instantei va avea loc maine. Nu am indoieli ca dreptul meu la candidatura va fi validat din nou, dupa ce deja a fost admis dosarul meu de candidatura, validata victoria mea pe baza acestui dosar, si, dupa ce am fost inscris din oficiu pe lista electorala a orasului, tocmai pentru ca traiesc aici. Azi am stat toata ziua in discutii pe marginea scenariilor posibile pentru a pregati sistemul de sanatate pentru preluarea si rezolvarea cazurilor de COVID 19 in crestere. Aveti grija de voi si impreuna sa avem grija de Timisoara", a scris Dominic Fritz pe Facebook.Contestatarii lui Dominic Fritz sustin ca acesta ar fi incalcat Legea 115 / 2015, invocand Articolul 4, care prevede ca "Pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale in care urmeaza sa fie alese".Pe de alta parte, Articolul 5 al aceleiasi legi permite sa fie alesi si cetatenii UE care au si resedinta in Romania, nu doar domiciliu: "Cetatenii Uniunii Europene care au domiciliul sau resedinta in Romania au dreptul de a alege si de a fi alesi in aceleasi conditii ca si cetatenii romani, cu indeplinirea prevederilor prezentei legi".Cei care au depus contestatii sustin ca Dominic Fritz nu are domiciliul in Timisoara, ci doar "o adresa pentru care Inspectoratul General pentru Imigrari emite un Certificat de Inregistrare cu titlu implicit temporar".