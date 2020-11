Zonele cu cele mai multe cazuri noi de COVID-19. Capitala, aproape o mie de noi imbolnaviri

Lista completa a cazurilor pe judete

In Capitala au fost raportate 927 de cazuri noi, ajungandu-se la un total de 46.668 de cazuri si o incidenta de 4,99 la mia de locuitori. In ultimele doua saptamani in Municipiul Bucuresti au fost raportate 12.421 de cazuriDupa Bucuresti, cele mai multe cazuri noi au fost raportate in judetul Brasov, 466, judetul ajungand la un total de 13.010 cazuri si o incidenta de 4,94 la mia de locuitori.La fel, un numar ridicat de cazuri a fost raportat si in Cluj, 413, judetul ajungand la un total de 14.281 - cel mai ridicat din tara dupa Bucuresti, si o incidenta de 6,99 la mia de locuitori.Un numar ridicat de noi imbolnaviri a fost raportat si de judetul Hunedoara, 412, judetul avanad insa un total mai scazut, de 6.140 de cazuri si o incidenta de 2,86 la mia de locuitori.Un numar ridicat de cazuri a fost raportat si in judetele Arad - 320, Iasi - 300, Ilfov - 358, Mures - 321 si Prahova - 336. De asemenea, judetul Sibiu a raportat un numar de 379 de noi imbolnaviri, ajungand la un total de 9.065 de cazuri si o incidenta de 7,4 la mia de locuitori.Cele mai putine cazuri au fost raportate in judetele Giurgiu - 38 si Mehedinti - 41.Judet Nr de cazuri confirmate (total) Nr de cazuri nou confirmate Incidenta la 14 zile1.Alba 7155 180 5,642.Arad 7862 320 4,953.Arges 9067 177 3,014.Bacau 10089 198 2,275.Bihor 9772 228 5,746.Bistrita-Nasaud 4043 137 3,987.Botosani 4442 122 2,688.Brasov 13010 466 4,949.Braila 4041 55 2,0110.Buzau 4992 80 2,1311.Caras-Severin 3487 109 2,7212.Calarasi 2605 62 2,2513.Cluj 14281 413 6,9914.Constanta 8867 201 4,0715.Covasna 3036 100 3,3216.Dambovita 8410 205 3,1517.Dolj 9038 281 3,6918.Galati 7566 239 1,9219.Giurgiu 2585 38 2,0620.Gorj 3583 56 1,8421.Harghita 3859 65 2,522.Hunedoara 6140 412 2,8623.Ialomita 3039 95 2,5624.Iasi 14055 300 2,8425.Ilfov 9074 358 4,1226.Maramures 6375 143 3,927.Mehedinti 2774 41 2,1928.Mures 8067 321 4,6229.Neamt 7655 204 2,6730.Olt 5079 97 1,6931.Prahova 13668 336 3,5932.Satu Mare 3265 198 3,2633.Salaj 4322 114 6,3434.Sibiu 9065 379 7,435.Suceava 10980 153 2,1636.Teleorman 4149 112 2,837.Timis 13705 271 6,4338.Tulcea 1991 48 1,739.Vaslui 6040 72 1,9240.Valcea 6405 165 2,9941.Vrancea 4194 58 1,4742.Mun. Bucuresti 46668 927 4,9943. Cazuri noi nealocate pe judete 5736* 1606TOTAL 334.236 10.142*Referitor la "cazurile noi nealocate pe judete", facem precizarea ca numarul acestora este determinat de modificarile aduse platformei electronice prin care sunt raportate si centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus . Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc in mod direct rezultatele testelor realizate, urmand ca de la nivelul Directiilor de Sanatate Publica sa fie realizata ancheta epidemiologica si atribuite cazurile pozitive judetului/localitatii de care apartin persoanele infectate.CITESTE SI: