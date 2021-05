Zonele cu cele mai multe cazuri noi de COVID. Judetul care a raportat doar doua imbolnaviri in ultimele 24 de ore

Peste 50 de cazuri noi au mai fost raportate in judetele: Cluj (67), Arges (67), Timis (52).La polul opus se afla judetul Gorj, care a raportat in ultimele 24 de ore doar doua cazuri noi. De asemenea, Satu Mare a raportat 7 cazuri noi, iar Salajul a inregistrat 8 de cazuri noi in ultimele 24 de ore.